Por tercera vez, talleristas de PAMI reclaman por falta de pago

Trabajadores talleristas del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) realizaron este miércoles una manifestación frente a las puertas de la sede ubicada en Salta y Balcarce para exigir a las autoridades de la obra social el pago de los sueldos del 2020.

Según confirmó El Marplatense, se trata de la tercera protesta que llevan adelante por falta de pago. "Estamos efectuando este reclamo porque no tenemos novedades de los haberes del 2020. Algunos cobraron una parte y otros ni cobraron", explicó Leandro de Paolo, uno de los talleristas.

"No recibimos respuestas. Nos han bloqueado en Whatsapp, en Facebook, no nos atienden. Ahora, estamos esperando a ver si nos van a recibir. Hoy, estamos acompañado por el sindicato y vamos a seguir protestando si no nos dan solución", afirmó.

Por último, detalló que las deudas a los trabajadores llegan hasta lo $30 mil e indicó que no hubo ningún comunicado oficial respecto a la problemática.