Una exalumna de la Malharro afirma saber quién es la mujer de la estatua de Playa Chica

Silvana Arballo, una diseñadora gráfica de Mar del Plata y exalumna de la Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro, aseguró este jueves conocer quién es la mujer de la misteriosa escultura que apareció en Playa Chica y su creadora.

Las teorías acerca de quién es el autor detrás de la estatua que despertó la curiosidad de los marplatenses y turistas, que se acercan a fotografiarla a diario, se incrementaron en los últimos días a partir de que la Secretaría de Cultura anunciara que buscaba al artista.

Ahora, quizás haya una pista, ya que una diseñadora gráfica afirmó que ella tiene una estatua similar esculpida en 2004 y consideró que la que apareció en la costa podría ser obra de su profesora de artes plásticas.

Arballo indicó que la mujer representada en las estatuas - la de la costa y la que esta en su comedor - es "Marianita", una joven que en 2004 posó para los estudiantes de 1º año de la Escuela de Cerámica que cursaban la carrera de Diseño Gráfico en la Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro.

"Éramos estudiantes en aquel entonces y había un taller de cerámica donde venía una chica, posaba y la tarea era copiar el cuerpo humano. Creemos que éramos seis los que cursábamos esa materia. Es parecida a la modelo que en aquel entonces esculpíamos", explicó a El Marplatense.

"Nosotros éramos alumnos de primer año, o sea, no éramos especialistas. Me parece que está muy bien hecha y lo asociamos con la profesora de ese entonces que fue la de la idea. Quiero encontrarla para ver si ese ella, por la técnica estamos convencidas de que lo es, pero no queremos dar nombres por si lo quiere mantener en secreto", agregó.