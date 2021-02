Repararon la misteriosa escultura de Playa Chica: "Se ha transformado en un atractivo turístico"

La misteriosa escultura que apareció sobre las rocas de Playa Chica, se vio dañada recientemente, aunque no por un hecho de vandalismo, sino con motivo de algún descuido, producto de la gran cantidad que día a día se acerca a la misma para sacarse fotos.

"La obra sufrió un pequeño desprendimiento, por lo que fui a repararla en horas de la tarde hasta la noche y realmente me sorprendió la cantidad de gente que fue a ver la obra y sacarse fotos. Realmente se ha transformado en una curiosidad muy interesante, para ser evaluada", manifestó la especialista Costanza Addiechi, Directora de Restauración de Monumentos, en declaraciones a El Marplatense.

"La rotura que sufrió no fue por un hecho de vandalismo, sino porque todo el tiempo la gente va, se saca fotos, abraza la escultura y eso generó que alguna parte que estaba suelta se haya desprendido, pero por suerte es algo que ya hemos solucionado", afirmó.

"Realmente me impactó la gente que se acercó, incluso mientras estaba trabajando en la restauración me pedían que me corriera para poder tomar la foto. Sin dudas se ha transformado en un atractivo turístico", subrayó Addiechi.

"En lo particular soy bastante estructurada en relación a la lectura del arte y de la interpretación de algunas cuestiones y ayer me vi profundamente conmovida por la lectura que hacía la gente de la obra. Cada uno tenía una historia que contar o una interpretación para hacer y la verdad me sorprendió", aseguró la Directora de Restauración de Monumentos.

"Esto es algo que en general no sucede. Hay obras que impactan en la sociedad y hay obras que conmueven y otras que no. Esto es lo que tiene el arte. Llega o no llega, gusta o no gusta y esta escultura la verdad que tiene muy buena recepción", remarcó.

Al ser consultada por el proceso que se debe cumplir para emplazar este tipo de obras en la vía pública, Addiechi sostuvo que "hay que seguir algunas normas que ya están pautadas desde la municipalidad, que forman parte de su legislación y que no es tan engorroso como la gente piensa. Al contrario es un proceso bastante sencillo y tiene que ver con generar el proyecto, el diseño de la obra que se quiere emplazar, el tamaño, el lugar y un informe de seguridad que es fundamental a la hora de poner algo en el espacio público, ya que debemos garantizar la seguridad de todos, entre otras cuestiones".

"Una vez que se presenta todo lo necesario, debe ser evaluado por el Concejo Deliberante, a partir del armado de un expediente para tal fin. Se trata de un proceso que lleva aproximadamente dos meses, no más", concluyó Costanza Addiechi.