Seguridad en el Transporte: "Pedimos retenes con operativos donde se identifique a los pasajeros"

Como consecuencia de la falta de seguridad y a raíz de la situación vivida en Rosales y José Hernández, por un chofer de la línea de colectivos 554, el cual fue apuñalado en un brazo por un pasajero al que le negó viajar por querer utilizar una tarjeta para personas discapacitadas, en el día de hoy se realizó una reunión de la cual participó la UTA junto a delegados, el secretario del Foro de Seguridad Municipal y la cúpula Policial.

"Nos volvimos a juntar con la cúpula policial y con el secretario del Foro Municipal, para empezar a trabajar nuevamente junto a la policía desde la prevención, reuniéndonos también con los cuerpos de delegados, quienes nos han venido a manifestar las complicaciones que hay en cada cabecera, en cada empresa", manifestó Gaspar Peralta, secretario Adjunto de la UTA Mar del Plata, en declaraciones a El Marplatense.

"Por supuesto que no vamos a dejar pasar el hecho que tuvimos el viernes a las 15.30 con el chofer de la línea 554 en Rosales y José Hernández, donde un individuo se subió y no sabemos bien por que motivo, saco un arma blanca agrediendo al chofer que si no llegaba a poner el antebrazo, estaríamos hablando de otra manera", aseguró.

"El compañero esta bien por suerte, esta siendo atendido y esperando la recuperación lo más pronto posible. El hecho realmente ha sido llamativo por la agresividad que tuvo", remarcó Peralta.

En relación a las situaciones a las cuales se ven habitualmente expuestos "las complicaciones que tenemos, son hechos de vandalismo en la parte sur de Mar del Plata, en el barrio Parque Palermo, General Belgrano y en 228 y Beruti", detalló.

"Los choferes lamentablemente no tienen ningún tipo de protección, solo trabajan con la buena predisposición de lo que significa un protocolo, pero con respecto a la inseguridad son hechos que ocurren de manera aislada, aunque ocurren continuamente en la ciudad, por lo que estamos viendo como empezar a trabajar, para lo que será la época del invierno", señaló el secretario de la UTA Mar del Plata.

"La idea es que con la buena predisposición de la cúpula policial, se comiencen a realizar retenes con operativos donde se identifique a los pasajeros y seguimientos dinámicos", afirmó.

Por su parte Juan Manuel López, secretario del Foro de Seguridad Municipal señaló que "lamentablemente estamos complicados en varios lugares de cada barrio. En nuestro caso fuimos convocados por los delegados y el secretario gremial de la UTA para ver como se pueden diagramar operativos en cada jurisdicción".

En referencia al "Operativo de Sol a Sol 2021", el secretario del Foro de Seguridad, sostuvo que "no lo tuvimos abocado a los barrios, sino más que nada estuvo afectado a toda la costa. En la periferia nos falta mucha seguridad. Tenemos muchas roturas de vidrios en los barrios Las Heras, Parque Palermo y Bosque Grande".

"Por este motivo lo que ahora estamos diagramando es que mediante controles se comiencen a identificar y bajar a los pasajeros", concluyó Juan Manuel López.