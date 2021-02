Corte y reclamo de médicos residentes del Inareps por salarios adeudados

Médicos residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) realizó este miércoles una manifestación en las puertas del establecimiento, ubicado en el kilómetro 1.5 de la Ruta Provincial 88, para reclamar por el pago de salarios adeudados.

Según explicó a El Marplatense, Micaela Romero, una de las profesionales que participaron de la protesta, reciben un 30% del salario en "negro", el cual "ni siquiera figura en el recibo de sueldo o puede verse reflejado en los aportes jubilatorios".

Y agregó: "Reclamamos que ese porcentaje se regularice y nos paguen el que corresponde al mes de enero. No sabemos ni qué día lo abona en el mes y de forma arbitraria decidieron no pagarlo el mes pasado"

"Dependemos del Ministerio de Salud de Nación, pero no tiene nada que ver con el Gobierno de turno, es un reclamo de hace años. Siempre tenemos que estar solicitando que se actualice nuestro salario. Hemos tratado de dialogar y lo único que obtuvimos son evasivas. No nos dicen ni una fecha de pago, ni por qué no lo hemos cobrado", afirmó.