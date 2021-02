Mar del Plata teñida de violencia de género: la Justicia no toma sus denuncias y teme por su vida

"No quiero esperar a que él se acerque y me haga daño, no quiero llegar a eso", afirmó este jueves Patricia Rivas en la puerta de la Municipalidad de General Pueyrredon, luego de realizar reiteradas denuncias de violencia de género.

Según explicó a El Marplatense, las denuncias fueron desestimadas por falta de pruebas, pero el temor por su vida, las amenazas y el acoso siguen ahí, al igual que su agresor.

Entre los episodios, Patricia Rivas asegura haber sufrido un incendio en el domicilio de su casa, persecuciones constantes, hostigamientos, mensajes de diferentes celulares, que le enviaban fotos de ella en la vía pública, "me tenía fichada, me decía dónde estaba, con quién".

La relación que tenían era un noviazgo que duró un año y medio. "Pasaron un montón de cosas. Me rompió un vidrio de mi casa, me arrojo perfume en la cara, su ropa interior en el rostro, no me dejaba irme de su domicilio, me torturaba, me revisaba las cosas", detalló.

"La prueba contundente para ellos sería que las cámaras enfoque su rostro, lo cual no va a pasar nunca porque él es muy hábil. Quiero que se adelanten, que la Justicia me de protección. Si yo salgo a contarlo es porque no lo estoy inventando", explicó.