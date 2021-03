Graciela Camaño: "El Congreso no puede controlar a los jueces"

La diputada nacional, Graciela Camaño, criticó este miércoles la creación de una comisión bicameral para investigar a los jueces, impulsada por el Presidente Alberto Fernández.

"Estoy espantada por todo lo que está pasando, por el nivel de desubicación en el espacio y en el tiempo que estamos teniendo. Pueden crear una comisión para decir que van a perseguir jueces pero no lo van a poder hacer porque jamás podrá exorbitarse a la Constitución", aseveró Camaño en diálogo con Radio La Red.

En esa misma línea, indicó que "la Constitución establece claramente un alejamiento de cualquier tipo de control al poder legislativo con respecto al poder judicial, le deja una parte muy chiquita vinculada a la representación parlamentaria en el consejo de la magistratura y deja establecido que el control de la conducta de los jueces está en la órbita del propio poder judicial en una figura llamada Consejo de la Magistratura".

"El Congreso podrá hacer todas las comisiones que quiera, porque las ha hecho a lo largo de su historia y de todo tipo, pero eso no quiere decir que se vaya a controlar a los jueces. No pueden hacerlo", aseveró la legisladora.

"Lo que a mí me espanta que estemos discutiendo esto en un país donde hay una miseria espantosa porque el nivel de pobreza es increíble. La gente está mal, los precios suben todos los días, y nos dedicamos a discutir públicamente cosas que no tienen sustento. Me llamó mucho la atención el discurso de sesión inaugural del presidente con una carencia total de algo que me de la esperanza de que haya un proyecto. Lo único que se dijo en ese sentido es que vamos a seguir siendo un país extractivo y petrolero. En este sentido, el discurso fue nefasto para toda una política que en el mundo habla de una recuperación del ambiente distinta", aseveró.

En otro marco, apuntó que "el kirchnerismo es una facción del peronismo de izquierda que lograron una coalición electoral"." Tenemos un problema serio en la Argentina porque se logra que varias personas de diferentes partidos se pongan de acuerdo para ganar la elección, eso no le sirve a los argentinos. Los acuerdos para ganar elecciones nos han dado gobiernos desastrosos", agregó.