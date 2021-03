Reclamo en el Puerto: 18 trabajadoras fueron despedidas de una fábrica de pescado

Un nuevo reclamo en el puerto de Mar del Plata tuvo lugar este miércoles cuando un grupo de manifestantes se concentró, con banderas, carteles y bombos, en la puerta de una fábrica de pescado ante el despido de unas 18 trabajadoras que se desempeñaban "en negro".

Según explicaron a El Marplatense, fueron despedidas hace dos semanas y cuando volvieron a buscar sus cosas se enteraron que había una cooperativa que estaba reemplazando su trabajo. Esperan el apoyo del sindicato, la AFIP y el Ministerio de Trabajo.

"Dijeron que era porque no podían tener gente en negro y, si queríamos seguir trabajando, nos teníamos que asociar a una cooperativa, pero no queremos porque uno cuando trabaja así tiene que dar parte de su sueldo y no nos parece justo porque trabajamos de 10 a 15 horas", manifestó Sonia, despedida de Apolo Fish.

"Queremos la efectividad. Una parte decidió trabajar en cooperativa y la otra mitad seguimos reclamando. Estamos firmes, nos merecemos un trabajo en blanco porque somos sostenes de familia", concluyó.