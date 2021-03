Nahuel Santos: "La pandemia viene a enseñar que hay que parar y replantearse hacia donde estamos yendo"

Nahuel Santos, músico y cantautor nacido en Mar del Plata. Comenzó su actividad musical a los 12 años y encontró en el tango la posibilidad de expresarse.

Ha tenido una gran carrera ascendente compartiendo escenario con grandes como Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, Pablo Alborán, David Bisbal, Sin Bandera, Franco Devita, Sergio Dalma, Abel Pintos, Axel, entre otros. Compuso junto a Diego Torres Cien Años de Soledad, video que fue protagonizado con Mica Vicciconte.

Nahuel musicalizó las escenas de Fabián Vena y Paula Morales en la telenovela Somos Familia y Golpe Al Corazón, ambos éxitos de Telefe. Hoy, mientras disfruta el lanzamiento de Mariposas y Mareo se sumó a mi propuesta de generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE!

+ = Tu lado más positivo / Creo que en esta carrera y en el mundo de la música hay un lado fuerte, positivo, en el que además hay que mantenerlo porque tiene muchos altibajos. Entonces constantemente tenés que trabajar y tu auto-convencimiento de positivismo. Porque las caídas son fuertes y las subidas son son muy fuertes también. Entonces hay que mantener siempre esas ganas de empujar el carro para que la cosa sigan dando.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / La vocación se despertó de manera innata. Tenía dos o tres años y ya andaba balbuceando, canturreando. En mi casa siempre se vivió mucha música. Mi vieja dirige un coro hace 35 años acá en Mar del Plata. Entonces siempre jugué con instrumentos que tenía cerca. Y de alguna manera eso favoreció a a despertar de esta vocación que ya tengo hace muchos años y que además la disfruto como el primer día.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Creo que nos tenemos que replantear muchas cosas del mundo actual, la pandemia nos viene a enseñar algo. Por eso, en mi caso particular, decidí volver a las raíces, volver a las bases. Me vine para Mar del Plata, a tocar acá, para mi gente. Estar cerca de la familia y de alguna manera también a tener contacto con algo que siempre me gustó: la Tierra. Empecé de nuevo a tener contacto con las plantas, a armar mi jardín a disfrutar mi casita en el sur.

Me parece que la pandemia nos vino a enseñar a decir que hay ciertas cosas que hay que cortar, que hay que parar y replantearse hacia donde estamos yendo. Me parece que va por ahí.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Sí, muchas veces, como te decía, la música tiene muchos altibajos y hay momentos en los cuales te dan ganas de arrancar por el otro lado. Además, yo vengo haciendo esto hace muchos años y probar con otra cosa también estaría bueno. Pero bueno, hay algo que es la pasión, que es difícil de soltar. Hay una escena en la película El Secreto de sus Ojos, la cual habla de un tipo que puede cambiar de ciudad, puede cambiar de relacion, puede cambiar todo y pero que la pasión no la puede soltar. Parece que va por ahí.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Me parece que nunca le diría que sí a traicionarme. A traicionar a un amigo o ser querido. Nunca le diría que sí a traicionar a mi clase, a alejarme de mi esencia. Creo que esas son las leyes fundamentales para mantenerse erguido y bien enfocado. Del lado bueno, del lado positivo.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Mi lado espiritual lo encontré bastante más en la pandemia encerrado. Ya venía haciendo un trabajo de introspección interesante, pero bueno, en este disco que estoy armando hay mucho de ese laburo, de meterme a buscar en mis mis lados oscuros, de mis miserias, en mis lugares positivos también y mis virtudes. A la mañana trato de meditar o a la noche, cuando estoy muy ansioso o muy enroscado, también medito al salir a correr, hacer deporte, eso también. Siempre estoy concentrando y pidiéndole a las energías lindas y grandes que me bajen cosas interesantes que estén cerca y que me cuiden.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Si volviera a otra vida volvería a repetir la misma, pero modificando los errores, sabiendo que las cosas en las que me equivoqué las podría cambiar. Volvería a vivir como ahora.