El Rugby marplatense vuelve a la actividad este sábado

El próximo sábado es el día elegido para que el Rugby vuelva a las canchas de manera oficial, y ya fue confirmado por la Comisión de Competencia el fixture y la modalidad de juego.

El 13 de marzo no será una fecha más para la Unión de Rugby de Mar del Plata, ya que ese día marcará la vuelta oficial de la actividad en casi todos los rincones que comprende la URMDP.

Desde este sábado, y hasta el 10 de Abril, se disputará el "Torneo Preparación", que contará con distintas zonas, se jugará a una vuelta y tendrá sus respectivas finales. Esta competencia será para los Planteles Superiores (Primera, Intermedia y Pre) y M-19.

Las Zonas A y B estarán compuestas por los equipos de Mar del Plata. La primera de ellas tendrán como protagonistas a Mar del Plata Club, Universitario, San Ignacio y Pueyrredón, que contará con Miramar que jugará en lugar de su Preintermedia. En la segunda, estarán Comercial, Sporting, Biguá y Unión del Sur, que tendrá a Necochea haciendo las veces de Preintermedia.

La forma de disputa será a una rueda todos contra todos, tres partidos por equipo, y después se darán los cruces de Oro (1° Zona A vs 1° Zona B), Plata (2° A vs 2° B), Bronce (3° A vs 2 ° B) y Bowl (4 ° A vs 4° B).

La Zona Tandil - Balcarce tiene a Uncas, Los Cardos y Los 50, que estarán acompañados por Campo de Pato en lugar de su Preintermedia. Se jugará a una sola ronda todos contra todos, y los dos primeros de la clasificación jugarán la final el 10 de Abril.

La Zona Costa tendrá a Camarones, Pampas RC, Villa Gesell y Gnomos. Se jugará a una ronda, todos contra todos, y los dos primeros se encontrarán el 10 de Abril para ver quién se queda con el primer escalón del podio.

Este Torneo es el primero del año, ya que el plan de la Unión de Rugby de Mar del Plata es darle un comienzo competitivo al 2021, y luego vendrá un Torneo Local que servirá para clasificar al Regional Pampeano de este año.