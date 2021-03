Denuncian que en el Hospital Houssay se vacunó a jóvenes militantes de La Cámpora

Por Carlos Walker

Este miércoles, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, denunció que “el Hospital Houssay de Mar del Plata, que administra el Pami, en lugar de vacunar a médicos y adultos mayores, lo hicieron a jóvenes de La Cámpora” en la ciudad de Mar del Plata.

En las redes sociales, la legisladora nacional le reclamó explicaciones a la Directora del Pami, Luana Volnovich, tras estas presuntas irregularidades en el plan de vacunación.

En los últimos días trascendió que en Mar del Plata se habrían vacunaron funcionarios, sindicalistas y militantes políticos kirchneristas sin que tuvieran las características necesarias para recibir la inmunización.

Tal como adelantó El Marplatense, el ayudante fiscal Javier Pettigiani presentó la denuncia. En declaraciones a Radio Mitre, aseguró: “Esperemos que esto sirva para que se empiece a transparentar y acelerar el asunto este de la vacunación”.

Pettigiani se refirió al plan provincial de vacunación y explicó que “los días anteriores a la denuncia ya tenía conocimiento, dada mi función, de situaciones que estaban pasando”.

“Me puse a indagar en distintos artículos y páginas oficiales, me parecía que no coincidían la cantidad de dosis con los vacunados”, explicó el ayudante fiscal y agregó: “Al tomar conocimiento de que podrían estar cometiéndose un delito me presento y hago la denuncia. Le sugiero al fiscal confrontar la información que hay en las bases de datos”.

Pettigiani destacó que “el fiscal que lleva la causa está trabajando” y reveló que él prestó “declaración al segundo día de la denuncia ratificando lo que había puesto en la misma”.

Consultado por la información que decía que había sido amenazado, el denunciante le bajó el tenor a la situación: “No, no fui amenazado, tuve algunos entredichos porque muchos me han criticado por hacer esto, como muchos me han apoyado”.

Sobre cuáles son los delitos que podrían comprobarse, el ayudante fiscal enumeró: “Lo que habría es incumplimiento en los deberes de funcionario público y también podría haber malversación de caudales porque la vacuna es un bien público”.

Asimismo, Pettigiani aclaró: “Yo no estoy acusando a nadie, estoy pidiendo que se investigue y se eche luz sobre una situación poco clara”. “Nos merecemos una explicación como sociedad”, concluyó el funcionario marplatense.

La polémica en torno a la vacunación VIP de Mar del Plata, que incluyó la inoculación a funcionarios, sindicalistas y militantes K, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas.

La secretaria de Salud del municipio de General Pueyrredon, Viviana Bernabei, se presentó como testigo en la fiscalía 10 de Delitos Económicos, donde requirieron de su presencia para interiorizarse sobre el plan de inmunización distrital que quedó bajo sospecha.

"Al no tener la vacunación a nuestro cargo, nosotros no tenemos acceso a los registros", Bernabei al diario Clarín. "A nosotros nos preocupan los vacunadores eventuales, porque lo que nosotros recibimos de la gente son pedidos de respuestas a situaciones como por ejemplo la no firma del certificado de vacunación. Y en realidad nadie sabe a ciencia cierta la veracidad de esa información", puntualizó la secretaria de la administración encabezada por el intendente Guillermo Montenegro.

Según Bernabei, cuando las autoridades provinciales empezaron a diagramar la logística del operativo distrital se priorizó la apertura de "lugares de vacunación en centros no sanitarios". "Nosotros ofrecimos en una primera instancia ocho puestos: dos polideportivos, un centro de integración comunitaria y cinco centros de salud, con doble entrada, y nunca recibimos una respuesta por eso", detalló la funcionaria.

De hecho, en la secretaría de Salud empezaron a recibir denuncias de marplatenses a los que no se les firmaron los certificados después de la administración de la vacuna. Existe, además, la inquietud de personas que explicaron que se inscribieron para recibir la inoculación y en los registros ya figuran como vacunados.

Hasta este domingo, según la información oficial, se habían inoculado en General Pueyrredon a 20.000 personas. "Nuestra mayor preocupación es que se acelere la campaña de vacunación para adultos mayores en marzo y abril. Estamos muy bajos", dijo Bernabei.

Este martes, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que “no hay ningún vacunatorio vip” y rechazó las denuncias por supuestas irregularidades en la aplicación de las vacunas en la ciudad de Mar del Plata.

“No hay ningún vacunatorio vip. Eso no existe en la Provincia”, afirmó Bianco, durante una conferencia de prensa en la que, junto al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, detallaron de la situación epidemiológica en el territorio provincial.

“Cuando uno analiza los casos que se denuncian hay trabajadores o responsables de IOMA, que les corresponde (haber recibido la vacuna); de PAMI, que les corresponde y de la Región Sanitaria, que corresponde”, aseguró Bianco.

De todos modos, el jefe de Gabinete indicó que está de acuerdo con que la Justicia investigue la denuncia. “Habrá casos puntuales (de irregularidades) que estamos investigando, pueden ser errores o avivadas. De ser así, se les dará el curso que corresponde”, finalizó.

El escándalo por las vacunas VIP tuvo su primer capítulo en la segunda quincena de febrero, después de la revelación del diario Clarín sobre el sistema montado en el segundo piso del Ministerio de Salud que terminó con la salida de Ginés González García.

En la documentación oficial, el Ministerio de Salud de la Nación admitió que el titular del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias y su familia fueron parte de la “vacunación Vip”.

En el Concejo Deliberante marplatense, el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó una batería de proyectos con el objetivo de repudiar las “prácticas de privilegio” utilizadas por el extitular del Ministerio de Salud de la Nación en el plan de vacunación contra el coronavirus en la Argentina.

Desde el bloque de concejales del intendente Montenegro se indicó que “estos hechos inmorales articulados por un sector de la esfera política nacional, deben ser señalados para no pasar inadvertidos, remarcando la indignación que sufre no sólo el ciudadano de a pie, sino también todo el arco político que trabaja día a día para representar a los votantes que los eligieron para propiciar el bienestar común en nuestra sociedad”.