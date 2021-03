Vacunatorio VIP en Mar del Plata: “No coincidían la cantidad de dosis con los vacunados”

En los últimos días trascendió que en Mar del Plata se vacunaron funcionarios, sindicalistas y militantes políticos kirchneristas sin que tuvieran las características necesarias para recibir la inmunización.

Detrás de la denuncia estuvo el ayudante fiscal Javier Pettigiani quien dialogó con el equipo de "Cada Mañana" por Radio Mitre y aseguró: “Esperemos que esto sirva para que se empiece a transparentar y acelerar el asunto este de la vacunación”.

Pettigiani destacó el plan provincial de vacunación y explicó que “los días anteriores a la denuncia ya tenía conocimiento, dada mi función, de situaciones que estaban pasando”.

“Me puse a indagar en distintos artículos y páginas oficiales, me parecía que no coincidían la cantidad de dosis con los vacunados”, explicó el ayudante fiscal y agregó: “Al tomar conocimiento de que podrían estar cometiéndose un delito me presento y hago la denuncia. Le sugiero al fiscal confrontar la información que hay en las bases de datos”.

En el listado de beneficiados que investiga la Justicia local -una denuncia iniciada por el ayudante fiscal Javier Pettigiani-, figuran, como publicó Clarín el fin de semana, al menos 10 dirigentes de la política local, menores de 70 años y que en su mayoría fueron registrados como "personal de salud".

Pettigiani destacó que “el fiscal que lleva la causa está trabajando” y reveló que él prestó “declaración al segundo día de la denuncia ratificando lo que había puesto en la misma”.

Consultado por la información que decía que había sido amenazado, el denunciante le bajó el tenor a la situación: “No, no fui amenazado, tuve algunos entredichos porque muchos me han criticado por hacer esto, como muchos me han apoyado”.

Sobre cuáles son los delitos que podrían comprobarse, el ayudante fiscal enumeró: “Lo que habría es incumplimiento en los deberes de funcionario público y también podría haber malversación de caudales porque la vacuna es un bien público”.

Asimismo, Pettigiani aclaró: “Yo no estoy acusando a nadie, estoy pidiendo que se investigue y se eche luz sobre una situación poco clara”.

“Nos merecemos una explicación como sociedad”, concluyó el funcionario marplatense.

Este martes, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que “no hay ningún vacunatorio vip” y rechazó las denuncias por supuestas irregularidades en la aplicación de las vacunas en la ciudad de Mar del Plata.

“No hay ningún vacunatorio vip. Eso no existe en la Provincia”, afirmó Bianco, durante una conferencia de prensa en la que, junto al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, detallaron de la situación epidemiológica en el territorio provincial.

“Cuando uno analiza los casos que se denuncian hay trabajadores o responsables de IOMA, que les corresponde (haber recibido la vacuna); de PAMI, que les corresponde y de la Región Sanitaria, que corresponde”, aseguró Bianco.

De todos modos, el jefe de Gabinete indicó que está de acuerdo con que la Justicia investigue la denuncia. “Habrá casos puntuales (de irregularidades) que estamos investigando, pueden ser errores o avivadas. De ser así, se les dará el curso que corresponde”, finalizó.