Toman en simultáneo todas las sucursales de Postres Balcarce en Mar del Plata

En conjunto con el Sindicato de Empleados de Comercio, los trabajadores de Postres Balcarce tomaron este viernes todas las sucursales de la empresa en simultáneo para reclamar el pago de salarios adeudados y denunciar el cierre de locales.

El conflicto salarial entre los trabajadores y la firma data de varios meses de antigüedad y esta teñido por múltiples reclamos, asambleas y audiencias en el Ministerio de Trabajo. La deuda llega a casi $200.000 por empleado y son más de 30 los perjudicados.

"Decidimos junto al gremio tomar esta medida que fue el cierre de varias sucursales en simultáneo desde las 10 hasta las 14 porque desde el mes de septiembre del 2019 tenemos un atraso salarial, no pago de obras sociales, ni de aportes jubilatorios e incumplimiento en paritarias", explicó Celeste, delegada sindical, a El Marplatense.

"La empresa no brinda ninguna respuesta y llegamos a un límite donde no podemos más. Hay 30 compañeros y algunos en situaciones peores porque se encuentran de licencia por coronavirus y desde noviembre no cobran un centavo. Encima, últimamente están cerrando locales", agregó.

"Tememos por la continuidad de los puestos de trabajo. No tenemos manera de seguir adelante. Son familias cuyo sueldo es de carácter alimentario y no están pudiendo llevar la comida a la casa y es realmente desesperante", dijo.

Por último, anticipó que esperarán a que la empresa se comunique y, de lo contrario, avanzarán a medidas escalonadas durante la semana hasta tener una respuesta porque "la gente necesita cobrar".