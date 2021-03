Facundo Moyano pidió disculpas tras decir que el Covid era “psicosomático”: “No soy antivacunas”

Luego de manifestar que no se vacunaría porque el coronavirus es una enfermedad “psicosomática”, el diputado nacional del Frente de Todos, Facundo Moyano, quedó en el ojo de la tormenta y tuvo que salir a aclarar que no es “antivacunas” y a pedir disculpas por sus expresiones en el marco de la pandemia.

En declaraciones televisivas, Moyano dijo: “Quiero pedir disculpas sinceras a todos los que se pueden haber sentido ofendidos por esto. El coronavirus ha traído mucha desgracia. No solamente en perjuicio de la salud, sino en la vida de las personas”.

Y continuó: “No soy antivacuna. Me refería a que no creo en el efecto que generó en mí, porque tuve dos veces coronavirus y la verdad no tuve ningún tipo de síntomas ni nada por el estilo, tuve una vida totalmente normal”.

El hijo de Hugo Moyano remarcó que “no quiere entrar en la polémica de los antivacuna” y respaldó la política que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

“Si bien mi opinión tampoco incide en ninguna definición política respecto a esta cuestión, porque no tengo ningún tipo de relación formal con Salud, sí tengo una responsabilidad institucional en la política por ser diputado”, aclaró.

Sin embargo, volvió a decir que cree que el coronavirus “tiene un aspecto psicosomático muy importante”. Y explicó: “De hecho, tuve síntomas cuando no lo tuve, como les pasó a muchas personas. Me parece que es parte de las cosas que no se descifraron de esto”.

“No creo de ninguna manera que haya que desmerecerlo. No justifico de ninguna manera lo que dije, por eso pido disculpas, pero hay un montón de enfermedades que son psicosomáticas. Lo que yo crea es una cosa, es parte de otra discusión. No descreo de la medicina”, concluyó