"Seguimos con índices que marcan tendencias y previsiones de incendios forestales"

La Municipalidad de General Pueyrredon dio a conocer una importante baja en la cantidad de salidas destinadas a combatir incendios forestales durante enero y febrero. Desde Defensa Civil remarcaron la importancia de la concientización de los vecinos y se alentó a no mermar en esta acción preventiva.

Solo considerando los incendios forestales, según los datos obtenidos, el año 2020 terminó con guarismos preocupantes. En diciembre ese número fue 369, aproximadamente 13 salidas por día. Fue allí que desde Defensa Civil del Municipio (y en concordancia con organismos nacionales y provinciales) se inició una fuerte campaña con el objetivo de recomendar acciones preventivas.

A pesar de las altas temperaturas en el comienzo de 2021, en enero las salidas fueron 202 (7 por día) y en febrero esa cantidad bajó a 98.

“La idea es seguir afianzando estas acciones preventivas que se están llevando adelante con organismos nacionales, provinciales y municipales, a través de los medios de comunicación que amablemente nos sirven de puente para llegar a la población”, explicó Rodrigo Goncálvez, Director de Defensa Civil.

“Hay que recordar que la temporada no ha finalizado y que seguimos todavía con índices que marcan tendencias y previsiones de incendios forestales que pueden ser muy dañinos para nuestra comunidad”, agregó el titular.

En ese sentido, Goncálvez fue claro: “No hay que relajarse, hay que seguir con las medidas preventivas. Toda esta concientización se ha visto materializada en los hechos. Hemos tenido menos salidas que en noviembre y diciembre, cuando todavía no habíamos llegado a la población con la difusión de todas estas acciones directas de prevención.”

A disposición de localidades vecinas

En relación a los incendios que están ocurriendo hace algunas horas en Cariló y la zona, Goncálvez informó que “por decisión del intendente Guillermo Montenegro estamos a disposición de las localidades vecinas, para todo lo que podamos aportar en el plano operativo.”

“Los incendios forestales son peligrosos”, aseguró. “Nuestra solidaridad para con las provincias vecinas y las localidades cercanas que están sufriendo este tipo de eventos y que un poco marca lo que queremos evitar en General Pueyrredon: esas pérdidas materiales o la búsqueda de personas que todavía no han sido halladas”, aseveró.

“No hay que bajar los brazos. No se puede iniciar un fuego en cualquier lado, mucho menos si esos lugares no tienen los permisos correspondientes. No hay que quemar basura ni pastizales. Y principalmente, hay que denunciar cuando nos topemos frente a los que lleven a cabo este tipo de accionar. Seguimos en comunicación permanente para evitar todo tipo de siniestros”, concluyó.