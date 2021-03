Se prevé la caída de entre 30 y 50 mm de agua

El Servicio Meteorológico Nacional informa que rige un alerta amarillo para las próximas horas en General Pueyrredon y zonas aledañas que incluye lluvias intensas, fuertes vientos y ráfagas.

De acuerdo al pronóstico emitido por el organismo, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, pudiendo ser algunas fuertes.

En este sentido, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, los cuales podrán ser superados localmente, especialmente en zonas costeras.

Además, la zona será afectada por vientos del sudeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h especialmente sobre la zona costera y el Río de la Plata intermedio y exterior.

Se recuerda que, ante cualquier eventualidad, está disponible el teléfono 103 (Defensa Civil), así como el 911 (Policía) y 100 (Bomberos).

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Alejarse de cornisas, muros, árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción.