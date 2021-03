Reinick habló tras ser agredido: "Mi vida no va a cambiar para nada"

El "Colo" Alejandro Reinick subió un video a sus redes sociales tras la agresión que sufrió en la vía pública por parte de "hinchas" de Peñarol. El jugador agradeció las muestras de apoyo y afirmó que continuará yendo a la plaza de Roca y Buenos Aires.

"Fue una sitaución que espero que no se repita, ni para mi ni para ningun jugador de cualquier institución, ya sea profesional o amateur. Por suerte hay 3 personas que están identificadas. Hay que dejar que la Justicia actue y yo voy a seguir con mi vida, como vengo haciendo hace 12 años cuando decidimos radicarnos en Mar del Plata", afirmó el "Colo" en un video publicado en Instagram.

Reinick contó que "todos los días" va a esa plaza con su familia y la gente los conoce. "Nadie me va a venir a decir que es dueño de la plaza. Cualquier persona que me vea en la plaza se puede acercar como siempre a hablar conmigo, de básquet, de mascotas. Me van a encontrar de ojotas si hace calor, armados con un mate y un termo que no les comparto por la pandemia. Mi vida no va a cambiar para nada, no voy a permitir que los violentos me quiten el placer de las cosas que a mi me gustan", aseveró.

Al principio del video, en el que se lo ve junto a sus dos perros, agradeció a todos los que le brindaron muestras de apoyo y a ambas instituciones deportivas, Peñarol y Quilmes.

"Agradecerle a las dos instituciones que después de la agresión se pusieron a disposición, me ayudaron en todo, tanto a Peñarol que me apoyaron desde el primer momento asì como toda la gente, verdaderos fanáticos e hinchas que se solidarizaron, y obviamente a Quilmes, que enseguida me tendieron una mano, me ayudaron en todo y dejarme en libertad de cómo proceder", dijo Reinick.