Otra manifestación: más de 2 mil personas marchan por un aumento del salario mínimo

En el marco de una histórica jornada nacional, el Frente Piquetero de Lucha realizó este jueves una manifestación y concentración en Mar del Plata para reclamar un aumento del salario mínimo, vital y móvil y que el Gobierno se comprometa a garantizar las condiciones para el acceso a la educación.

Mientras en el país se movilizaron más de 100 mil personas, en la ciudad el reclamo es llevado adelante por 2 mil manifestantes y organizaciones como el Polo Obrero, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y Votamos Luchar.

"Empezamos en el Consejo Escolar, donde dejamos una nota defendiendo la educación pública porque comenzaron las clases, pero los gobiernos no han garantizado las condiciones, no hay conectividad o becas y los alumnos que toman el Costa Azul no tienen un boleto educativo gratuito", explicó Walter Orozco, del Polo Obrero.

"El reclamo también es en relación al salario mínimo, vital y móvil que hoy está en $21 mil pesos, es decir, $30 mil por debajo de lo que es una Canasta Básica. Condenan a los trabajadores a menos que la indigencia. Pedimos un aumento de inmediato", concluyó.