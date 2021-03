Gimnasios: "Los que más trabajan no pasan el 30% de su capacidad"

Luego de un año donde los gimnasios prácticamente no pudieron abrir sus puertas y de un regreso a la actividad en plena temporada de verano, siendo esta la de menor demanda para los mismos, desde el sector muestran preocupación ante la incertidumbre de lo que pasará en el 2021, aguardando una ayuda desde el Estado, para poder salir de deudas acumuladas.

"Por el momento nos encontramos esperando para ver que es lo que pasa en invierno, porque no sabemos como continuará todo con respecto al Covid-19, todo sigue siendo incierto", manifestó Ariel Caltabiano, secretario de la Cámara Marplatense de Gimnasios y Natatorios, en diálogo con El Marplatense.

"Los problemas y las preocupaciones son varias y en distintos aspectos. Todavía no estamos trabajando a un porcentaje que se acerque a lo que era habitual. Los que más trabajan no pasan el 30% de su capacidad y no solo por lo del aforo, sino porque no va más gente a realizar actividades. Nosotros creemos que la normalidad va a estar recién para marzo de 2022", aseguró.

"Lamentablemente muchos están trabajando a pérdida y otros están al límite. Hay una recesión de pagos también de parte nuestra, algunos siguen con el alquiler reducido, no pagan impuestos y redujeron personal. Lamentablemente volvimos a la actividad en verano, cuando es temporada baja para los gimnasios. Cada dueño se ha ido adaptando para poder sobrevivir", remarcó Caltabiano.

"Por todo esto, seguimos esperando la ayuda del Estado. Esperamos que salga alguna moratoria digna para poder ponernos al día y que no nos maten con los intereses, aunque de Rentas aún no ha salido nada", señaló.

"Las ayudas hasta el momento han sido para los empleados y eso ha estado muy bien, pero para el propio dueño o responsable de la Pyme no ha salido absolutamente nada y toda la deuda que hemos tomado, sigue intacta. En algún momento deberemos pagarla y la verdad realmente no sabemos realmente que va a pasar", concluyó Ariel Caltabiano.