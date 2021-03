Preocupación en la construcción: "Parecería que el empleo y la inversión no le interesa a nadie"

Luego de casi 180 días de espera por parte del sector para la aprobación en el Concejo Deliberante del “Plan de Reactivación para la industria de la construcción”, la UOCRA Seccional Mar del Plata se declaró con la posibilidad de llevar adelante una medida de fuerza en los próximos días, en caso que no se le de tratamiento prometido.

"Ya estamos cerca de los 180 días desde que se presentó el expediente, el cual se particionó en 5 expedientes nuevos con 13 anexos, de los cuales solamente le dieron curso a 3 y 10 aún se encuentran en la nebulosa de la burocracia de la comisión de Obras, que realmente no avanza", manifestó Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Lamentablemente no avanza el tratamiento, no tenemos novedades de cuales son las dificultades, no nos plantean cuales son las mismas, no nos plantean desde 13 de enero, nada relacionado a las cuestiones técnicas, para poder debatirlo y demás", afirmó.

"El día martes pasado dieron tratamiento, pero no se hablo nada con respecto a algún articulo o cuestión técnica, por lo que seguimos sin que nos den respuesta. Parecería que el empleo y la inversión no le interesa a nadie en Mar del Plata y esta es la mayor preocupación que tenemos" remarcó Tamburini.

"La verdad es que consideramos que están en otra sintonía, no están viendo la realidad que está inmersa en Mar del Plata, particularmente en el sector de la construcción y esto se traduce en más desempleo, en falta de trabajo, en falta de inversión para la ciudad en un invierno que realmente será muy duro", señaló.

"El incentivo que era por 180 días, ya prácticamente los hemos perdido y hay algo que es más triste aún ya que el blanqueo de capitales presentado el 22 de diciembre del 2020 ya está reglamentado y nosotros en 180 días no pudimos ni siquiera ver 11 anexos de expediente para una ordenanza. Es realmente muy triste lo que está pasando en Mar del Plata", lamentó Tamburini.

"La realidad de esto es que tenemos un blanqueo de capitales que para el sector de la construcción es la única vez que hay un blanqueo exclusivamente para 'el pozo', algo que históricamente nunca hubo, y no lo vamos a poder aprovechar", subrayó.

"El proyecto hoy ha quedado trabado entre la comisión de Obras y una interna Radical por la elección del domingo, la realidad es esa. Si lo que pretenden es que nos quedemos en la calle, que lo digan, pero que no tengan atrapado durante 180 días a la industria de la construcción. Este es el punto", aseguró el titular del Centro de Constructores.

"Estamos hablando solo de una promoción por 180 días para incentivar la construcción, que hoy no sabemos si es un piso, medio piso o dos pisos. Nada ha tenido tratamiento", remarcó Tamburini.

"Esto afecta a toda una cadena de la industria que no solamente es el empleado con mano de obra intensiva, a través del gremio de la UOCRA, sino todo lo demás que motoriza, como el transporte, corralones, herreros, el gremio de SMATA, es algo que automáticamente da todo un volumen de movimiento muy importante", detalló.

"Si esto sigue de esta manera vamos a tener un año 2021 peor que el 2020, porque en el año pasado por lo menos cuando reanudamos terminamos obras. Hoy directamente no están arrancando", concluyó Leonardo Tamburini.