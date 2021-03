Sangriento tiroteo en la puerta de un hospital en San Martín que terminó con un muerto

Un hombre murió durante un tiroteo en el Hospital Provincial Manuel Belgrano, centro de salud ubicado en la localidad de San Andrés, partido de General San Martín.

Durante la madrugada se escucharon disparos y fueron varias las versiones del hecho. Julia, esposa del hombre asesinado, contó qué fue lo ocurrido.

“Estaba en el kiosco, escucho ruidos y veo que estaban rompiendo un auto. Varios jóvenes del hospital salieron a donde estaba el auto, lo golpean y lo reducen”, comenzó en diálogo con TN.

“Después llegan policías de civil que reducen al hombre y se acercaron varios vecinos. El policía incitó que él era el dueño de la calle, que se vayan porque los iba a matar a todos. La gente empezó a correr. Mi cuñado fue a decirle a una señora que se iban a llevar detenido al hijo, y mi marido quiso interceder. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Cuando llegué al kiosco fue cuando escuché los disparos“, apuntó la mujer, según una de las versiones.

“Yo estaba confiada que estaba en la casa de la señora. Cuando me dijeron, al principio no reaccionaba, pero mi hija me dijo que le dispararon a papá. Empezaron a reprimir, todos empezaron a correr y hasta se metieron en el kiosco. Pude agarrar a mi hijo para que no vaya, y lo metí hacia adentro. Eran varios policías, se escuchaban los disparos”, agregó.

Y concluyó: “Un oficial me dijo que Luis atacó a un policía con un cuchillo. Nunca nos metemos en los conflictos de otros, para evitar problemas. No entendía por qué él cruzó”.