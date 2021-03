Buscamos a Mayra: su madre alertó que se la llevó un ex denunciado por violencia

En medio de una intensa búsqueda, la madre de Mayra Belén Acosta señaló este lunes como responsable de la desaparición a un hombre que había sido pareja de la joven de 29 años, y que tiene múltiples denuncias por violencia de género.

Fue vista por última vez este viernes. Preocupados por no poder contactarla, su familia radicó una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría quinta, al mismo tiempo que difundieron su imagen.

Tiene 1.67 de altura, el pelo rubio pasando los hombros, ojos marrones, tez blanca, posee brackets, un aro en la nariz y es de contextura física mediana.

Según explicó su madre Nora Victorio en diálogo con El Marplatense "Mayra estaba internada en una clínica psiquiátrica y se la había vuelto a reinternar este lunes". Allí permanecía hasta este viernes, cuando las autoridades de la institución llamaron para avisar que "se había escapado".

"Mayra no se escapó. Supuestamente, la tenían en aislamiento. Me dijeron que habían violentado una reja. Se la llevó este señor, que denuncié desde el mes de noviembre por violencia de género, porque la drogaba, se la llevaba de noche, la tenía encerrada, la golpeaba. Tiene un montón de antecedentes policiales, estuvo preso, y es indocumentado. Yo me enteré recién el sábado de esto", afirmó.

"La tenía totalmente sometida. Él iba a la clínica, le llevaba estupefacientes. Todo está denunciado. El fue pareja de mi hija durante un año y la sometió hasta que logró que hiciera todo lo que él quisiera. Hace tiempo que vengo pidiendo protección para mi nieto", agregó.

El pedido fue replicado por la organización sin fines de lucro Red Solidaria local, que bajo el hashtag #PrestanosTusOjos, lanzó una campaña a fin de encontrarla.

Ante cualquier información, comunicarse al 911, 0223-4840328 o con Red Solidaria MDP a través de sus redes sociales o mediante WhatsApp al 0223-155311774 o 0223-155799723.