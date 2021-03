Coronavirus: "No es el año para subestimar ningún síntoma, debemos estar muy atentos"

Luego de una temporada donde la cantidad de contagios de Covid-19, no tuvo cifras alarmantes que obligaran a restringir más actividades y ya con un nuevo ciclo lectivo vigente con el regreso de las clases presenciales, las preocupaciones desde el área de salud municipal, pasan por el aumento de los virus estacionales con la llegada del invierno y el efecto de una segunda ola de contagios.

A modo de prevención y para detectar posibles casos, desde el área de Salud municipal de General Pueyrredón, realizan testeos en los barrios y geriátricos de la ciudad "se trata de la búsqueda de sintomáticos en los barrios, con síntomas compatibles con el Covid-19. Aquellos que cuenten con síntomas se pueden acercar a los dispositivos itinerantes como para hacerse el test de antígenos o el PCR común, teniendo el resultado en este último caso, a las 48 hs.", manifestó Verónica Palmisciano, directora General de Atención Primaria de la Salud del municipio en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Con esto se busca descomprimir las salas, se busca brindar una mejor accesibilidad en barrios más dificultosos. Por otro lado también comenzamos juntos con la universidad una actividad de vigilancia activa, la cual consta en buscar a través de testeos en los residentes asintomáticos. La premisa es que no haya síntomas en el lugar y testear al azar residentes y trabajadores", destacó.

Verónica Palmisciano, directora General de Atención Primaria de la Salud de General Pueyrredón.

Al ser consultada sobre si preocupa la posibilidad de una segunda 'ola', Palmisciano sostuvo que "preocupa porque la ciudad está en movimiento, por todo lo que significa la emergencia en los países vecinos, sobre todo en Brasil, por la llegada de los virus respiratorios, que son los habituales y que el año pasado por el ASPO, estuvieron inactivos, pero este año pueden estar circulando y esa es la preocupación que hoy se tiene".

Teniendo en cuenta que en los colegios ya comenzaron las clases presenciales y algunos síntomas habituales de resfríos sobre todo en los mas chicos "es un tema que requiere de un trabajo muy exhaustivo de todo el área de pediatría, conociendo a los pacientes, poniéndolos en aislamiento y volviéndolos a evaluar si es necesario, realizando el hisopado en los casos que se consideren", subrayó.

"No es el año para subestimar ningún síntoma, hay que estar atentos, porque si bien no todo es Covid, hay que estar alertas. Se sabe a nivel mundial que las escuelas no son un foco de contagio, con lo cual con el gran cumplimiento de protocolos que se ha implementado y que damos fe, que se están llevando a cabo en las escuelas, el trabajo de los docentes es muy importante", remarcó Palmisciano.

Sobre la situación actual de la ciudad con respecto a la pandemia de coronavirus, la Directora de Atención Primaria de la Salud señaló que "tenemos mucho terreno ganado, mucho camino transcurrido, creo que muchas personas, muchos vecinos han incorporado hábitos, los cuales no los vamos a perder más, porque hay cosas que han llegado para quedarse".

"En lo personal, me reconforta que se haya podido pasar un verano como el que se pasó, en el cual pudo circular la gente en la ciudad, como lo hizo, que se hayan podido generar actividades recreativas, que son muy necesarias y muy saludables para las personas", indicó.

"De todas maneras tenemos que estar atentos y seguir. El impacto de Brasil en nosotros, puede ser muy importante, como así también la circulación de los diferentes virus en invierno", alertó Palmisciano.

Finalmente con respecto a la vacunación "sabemos que es la única medida de salud pública que nos va a sacar de esto. Todos hubiéramos querido que fuera más ágil pero sabemos que todo depende de la disponibilidad de vacunas, que no solo es un problema en nuestro país sino mundial", concluyó Verónica Palmisciano.