Primer paso: se aprobó el Pliego del transporte en la comisión de Movilidad Urbana

Por Marcelo Marcel

El tratamiento del Pliego del Transporte público de pasajeros tuvo dictamen favorable en la comisión de Movilidad Urbana este lunes en la votación donde prevalecieron los votos de Juntos por el Cambio en tanto el Frente de Todos y Acción Marplatense se manifestaron en contra. Ahora, el expediente ya tiene su giro a la comisión de Legislación.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo local tuvo un amplio tratamiento en la comisión que preside el concejal oficialista, Agustín Neme, que estuvo marcada por las sucesivas expresiones de los ediles del Frente de Todos, en cada una de sus intervenciones.

"Ha habido un trabajo muy fuerte de responder los distintos planteos que se han hecho", dijo la edil radical, Cristina Coria. "No estoy de acuerdo con que no se ha hecho nada sobre la cláusula antimonopólica, sí se trabajo en ese sentido, pero incluso hay temas que se pueden seguir trabajando en la comisión de Legislación", agregó.

"No soy inocente, no soy iluso", respondió el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano. "Nos dijeron que tras lo que sucedió la semana pasada, se iba a aprovechar el tiempo para hacer modificaciones pero no se hizo nada en ese sentido. Se podría haber aprovechado para hacer esta simulación que pide el edil Taccone. O el informe sobre las obras que se deben hacer aunque no sabemos dónde van a estar las estaciones que se incluyen en el Pliego", agregó.

La discusión del expediente mostró, en otro pasaje del tratamiento, en la intervención de Vilma Baragiola quien puntualizó que "se trata de un sistema que debe respetar algunas cuestiones que contempla el SITU".

El transporte público tiene mucho para mejorar. Por eso presentamos SITU, el Servicio Integrado de Transporte Urbano que queremos para nuestra ciudad, pensado con los vecinos y en base a sus necesidades para resolver una demanda histórica de Mar del Plata. pic.twitter.com/ZUcdqr2RLg — Santiago Bonifatti (@SBonifatti) October 15, 2020

"Este Pliego no es el mismo que se aprobó hace más de 15 años", afirmó Baragiola. "Si tomamos en cuenta las cuestiones que planteó la oposición estamos yendo a un boleto de más de $65...si sumas todo, el pasaje que propone con este pliego de 38,96 contra uno de 67 pesos. El Ejecutivo local siguió teniendo puntos en común y fue modificando. Ya la semana pasada estaban las 50 modificaciones realizadas. Respeto todas las posturas pero cuando empezamos a dar vueltas y vueltas, la realidad hace que tenemos un Pliego que es distinto al que hoy tenemos y que las mismas Instituciones plantearon".

"Las modificaciones que se supone que presentaron no le cambian la vida a la gente. Todos sabemos que el monopolio termina siempre perjudicando al vecino y la vecina, y esta gestión no hizo nada en el pliego propuesto por detener un monopolio en el transporte"@MarinaLSantoro pic.twitter.com/p6pb746hBz — Concejales Frente de Tod☀s MDP (@FrenteMdp) March 22, 2021

Luego, el presidente del bloque del FdT, Marcos Marcos Gutiérrez, pidió que el expediente quede en comisión para seguir analizándolo y puso énfasis en aclarar distintas cuestiones en las que "queremos poner nuestra posición" y aclaró que "nuestro bloque sabe lo que está haciendo". Minutos después, el oficialismo rechazó la moción de Gutiérrez de que el expediente quedara en comisión.

También, naufragó el pedido de una nueva Audiencia Pública. "Es una acción para dilatar el tratamiento del expediente", lanzó Baragiola.

"Hay un esfuerzo de estudio, parte de nuestro trabajo, comprometida en este tema que nos parece clave. Y pedimos que hagamos una nueva Audiencia pública, quiero que conste en actas este pedido...", resaltó el edil K.

Gutiérrez expuso durante más de media hora. "A la hora de repasar nuevamente el pliego, vemos en distintos artículos cuestiones que no nos quedan claros: los incumplimientos, por ejemplo", dijo.

Pliego de #Transporte

El lunes pasado el oficialismo no contaba con todos sus votos y pidió dejarlo en comisión para mejorarlo.

¿Para qué sirvió este tiempo? ¿Qué cambios se hicieron? ¿Qué mejoras hubo sobre los reclamos de frecuencias, recorridos y tarifa?

Votan sin responder. pic.twitter.com/LgjmbCk6kN — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) March 22, 2021

En las últimas semanas, el municipio realizó 50 modificaciones al pliego de transporte. Se realizaron más de 35 reuniones. Se escucharon las sugerencias, que fueron plasmadas en el pliego.

Las incorporaciones surgieron del proceso participativo que tuvo distintas instancias. Antes de la presentación del pliego hubo 28 reuniones con vecinos e instituciones de la ciudad. Una vez que ingresó al Concejo Deliberante, la Comisión de Transporte (hoy Movilidad Urbana) convocó a otros ocho encuentros, incluida la audiencia pública.

En total, hubo 36 reuniones, participaron más de 600 personas y quedaron registradas más de 400 opiniones y sugerencias. “Ha sido un proceso de escucha activa muy enriquecedor donde, gracias al aporte de los vecinos, hemos podido mejorar la propuesta del nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros”, sostuvo el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.

Y detalló hubo cincuenta incorporaciones al pliego que ahora contará con “600 refugios en paradas barriales”. También se ampliará “la ventana temporal de transbordo gratuito a 75 minutos y a 120 en horario nocturno”.

“Modificamos cerca de treinta recorridos y frecuencias a partir de los comentarios de los vecinos”, indicó y agregó que “se deja prevista la posibilidad del boleto universitario en caso de la provincia firmar los convenios con las universidades locales”.

En el proceso participativo se debatió acerca de la Publicidad de los costos del sistema y se incorporó al pliego la decisión de “transparentar los costos de todo el sistema de manera accesible y generar que esos datos sean abiertos”. Además, la facultad de Económicas hará una Auditoría de la metodología de costos.

El secretario de Gobierno también señaló que habrá capacitaciones obligatorias del personal de las empresas en temas de igualdad y derechos, de civilización en temas de manejo amigable y seguridad vial.

Al pliego también se incorporará el cupo laboral de personas con discapacidad, personas trans, y la obligación de cumplimiento de la ley Micaela. En tanto que el plazo para alcanzar el 100% de la flota de vehículos con piso bajo será de 12 años y no de 16.

Por otra parte, ya no estará permitida la publicidad de partidos políticos en las unidades. Y quedó incorporada la obligación del cumplimiento de toda la legislación ambiental vigente y de la realización de los estudios de impacto ambiental de los lugares donde se van a emplazar las estaciones de transbordo.

Se les exige a las empresas cumplir con las normas ISO 14001-2015 en u plazo de dieciocho meses. A su vez, el pliego contará con una nueva cláusula antimonopólica para garantizar la competencia y la adjudicación a diferentes empresas de cada uno de los 3 grupos de líneas.