Ocaña: "El Gobierno pone más interés en conseguir la impunidad de Cristina que en la vacunación"

La Diputada Nacional, Graciela Ocaña, se refirió al proceso de vacunación en el país y a la poca cantidad de dosis que arriban. La legisladora cuestionó al Gobierno nacional y señaló que se preocupan más por "conseguir impunidad para la vicepresidenta" Cristina Fernández de Kirchner.



"Estamos preocupados por las vacunas que no llegan. Quisiéramos que el Gobierno nos de respuestas, por qué en este tiempo no entabló negociaciones con otras farmacéuticas que han desarrollado vacunas que se están aplicando en el mundo. Argentina necesita vacunar a 30 millones de argentinos, fundamentalmente a 8 millones de población de riesgo mayor de 70 años y estamos muy lejos de esto. Las vacunas están entrando a cuenta gotas. Pensamos que el Gobierno no está poniendo el interés en conseguir vacunas como sí hace en otros temas, como conseguir impunidad para la vicepresidenta", aseveró Ocaña en diálogo con El Marplatense.

En este contexto, Ocaña citó a países como Brasil, que ya compró vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson, pero en Argentina no se avanza con otras posibilidades. "Hemos citado al Congreso a las empresas farmacéuticas para que nos expliquen los problemas que se tiene para poder comprar vacunas", añadió.

Asimismo, apuntó al Minsiterio de Salud provincial, porque "siguen vacunando personas de 18 o 20 años que no tienen indicación de vacunación en esta etapa del proceso, que son cercanas a un grupo político".

"Esa persona le está robando la vacuna a un adulto mayor que con la vacuna podría salvar su vida. Es escandaloso el vacunatorio vip, no puede suceder", aseveró.