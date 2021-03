Villa Gesell: Municipales rechazaron la oferta del ejecutivo

La comisión directiva puso a consideración de los delegados la oferta que recibieron del ejecutivo municipal. La misma consistía en un 28% de incremento salarial a pagar en 3 tramos (abril, julio y septiembre) y una suma fija para las categorías más bajas que las llevaba a un 33% con un salario de bolsillo de 38.500 pesos.

La propuesta de ejecutivo fue rechazada por las bases y se solicita un incremento del 45% a pagar en los mismos tres tramos, solo que se pide que el aumento inicial que se paga en abril sea más alto. Lo que les permitiría acceder a un aumento en lo inmediato que permita mejorar el nivel adquisitivo de los empleados de la comuna.

El pedido del Sindicato de Trabajadores Municipales es que el incremento del 45% vaya al básico, ya que luego las sumas no remunerativas son difíciles de blanquear y se debe hacer en negociaciones futuras. Las sumas no remunerativas no aplican para las horas extras ni para el aguinaldo, además de que no benefician a los trabajadores jubilados.

"Nos reunimos, comisión directiva y delegados, para tratar la propuesta del ejecutivo del 28%por la cual rechazamos por unanimidad, solicitamos el 45% de aumento" afirmó Mauro Jorge, secretario general del gremio.

Además señaló que ingresaran una nota rechazando la propuesta y solicitan una nueva audiencia para el próximo jueves.

Fuente: minutog.com