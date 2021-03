Cristina Kirchner habló y cayeron los bonos y subió el riesgo país

Cristina Kirchner estuvo junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y un gran número de referentes del oficialismo en Las Flores. La vicepresidenta habló sobre la deuda de Argentina con el FMI y afirmó que el país no tiene plata para pagar.

“Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez”, afirmó la vicepresidenta.

Según Cristina Kirchner, “con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque todos sabemos que no tenemos la plata”.

Tras una de las primeras declaraciones públicas de la funcionaria al respecto, los bonos argentinos sufrieron una brusca caída, en tanto que el riesgo país cerró con una suba cercana al 1% y llegó a los 1.574 puntos, 52 unidades más que en la jornada anterior.

Entre los bonos que sufrieron mayor retroceso se encuentran los Globales 2035, que tuvieron una caída del 2,72%, el GD2030 que perdió 2,46% y cerró en USD 34,29 b y el Global 2029 , que cayó un 2,9%.

Las declaraciones de Cristina Kirchner se realizaron el mismo día en el cual Argentina anunció su salida del Grupo de Lima, asegurando que “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.