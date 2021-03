Mauricio Macri: "Si Perón estuviera acá, se anotaría en Juntos por el Cambio"

El ex presidente argentino Mauricio Macri dijo que si Juan Domingo Perón estuviera vivo, estaría militando en Juntos por el Cambio y no en el Partido Justicialista en virtud de los valores que expresó durante sus mandatos.

“Si Perón estuviese hoy acá, diría “me anoto en Juntos por el Cambio”, aseguró uno de los líderes del polo opositor en una reportaje realizado por Jorge Lanata en el marco de la presentación del libro del ex jefe de Estado Primer Tiempo.

“Este peronismo actual representa a los que no trabajan y nosotros representamos a los que quieren trabajar, a los millones que piden un trabajo decente. Al trabajar, existís, trascendés... Si dependés de lo que te dan, te someten, te humillan... Eso es lo que hace el populismo”, planteó.

Macri dijo además que su gobierno hubiera gestionado mejor el arribo de vacunas de acuerdo a sus relaciones con las principales economías del mundo y calificó el proceso político y económico actual como “la destrucción final”.

El otrora jefe de Gobierno evitó responder sobre una presunta postulación presidencial en 2023. “Es algo que hoy no puedo responder”, introdujo. Aunque luego analizó: “Ese amor a mi país le ha costado muchísimo a mi familia, pero no me voy a morir sin ver a la Argentina en el lugar que debe estar”.

Las fragmentos más destacados de la entrevista

La noche trágica del 11 de agosto

Al hablar sobre aquellas elecciones, Macri indicó: “El 11 de agosto fue una noche trágica porque sabía que el mundo se iba a ir”.

“El kirchnerismo confirmó la visión que tenía el mundo de él, nos van enterrando cada vez más en la posibilidad de salir adelante. El lunes ese, la Casa Rosada parecía gobernada por fantasmas. Iba a ser un retroceso muy duro y tuve que cuestionarme qué otras cosas pude haber hecho para convencer a los argentinos de que volver atrás iba a ser así de doloroso”, añadió.

Elecciones 2021 y 2023

Macri fue consultado en varias oportunidades sobre su futuro, aunque evitó directamente afirmar si será candidato. “Lo importante en mi rol actual es el compromiso con millones de argentinos, en los que creen con convicción que pueden mejorar, superarse y estar más cerca de ser felices. A todos ellos les quise decir que ese cambio puede continuar, y ese es mi compromiso”, enfatizó.

“Este país no se transforma con una sola persona. Tiene que haber internas en Juntos por el Cambio, es fundamental. ¿Cuándo se desarrolla más una persona? Hay que competir para sacar lo mejor de cada uno”, aseguró Macri ante la posibilidad de internas dentro de su partido.

Sobre la posibilidad de ser candidato a legislador, allí fue más contundente: “Creo que alguien que fue Presidente, no corresponde. Tienen que surgir nuevas propuestas, nuevos liderazgos, con un espacio abierto para enfrentar al statu quo”.

Las vacunas

El ex mandatario aseguró que con su gobierno Argentin hubiera tenido la misma cantidad de vacunas que tiene Chile y habría más ciudadanos inoculados contra el coronavirus: “Dijeron 20 millones de vacunas en enero, y de ese lugar no se vuelve. El quilombo es la ineptitud. En los gobiernos de Néstor y Cristina hubo corrupción, pero eso fue un detalle más, y este es aún más caótico, no hay conducción”.

“Ni siquiera sabemos por qué no compraron Pfizer, con los ensayos clínicos teníamos prioridad. No nos explican ni siquiera. Son cosas inexplicables, pero tiene que ver con el desorden y la ineptitud que genera el populismo”, enfatizó.

Primer Tiempo

Al ser consultado sobre el título de su nuevo libro, Macri aseguró que sus colaboradores se acercaron a él con una lista de opciones pero que fue decisión suya que se llamara así: “Quería que quede claro que hay un segundo tiempo de la transformación”.

“Lo que busco es reafirmar por qué comencé en política y fue para ayudar a que la gente viva mejor. Hay que transformar la Argentina. Quizá sea difícil entender que 2015-2019 fue el prólogo de la transformación hasta que la Argentina vuelva a encarar 20 años de crecimiento tras esta marcha atrás del populismo”, añadió el ex mandatario.

La respuesta a Carlotto

El ex presidente contestó los dichos de Estela de Carlotto, que ayer había pedido su detención. “Me da mucha pena que no pueda salir del rencor y del odio”, aseguró. Y comparó la situación que vivió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo durante la dictadura con su secuestro, en 1991.

“Yo supe perdonar. Supe decir que mi vida no va a estar marcada por el resentimiento y el odio a lo que me pasó. Ese fue mi quiebre mental. Ese episodio, que me llevó a ver la muerte de tan cerca, me llevó a decir que tenía que hacer algo distinto en mi vida. Ella no ha podido”, completó en un reportaje de casi una hora con el periodista Jorge Lanata en Radio Mitre.

Grupo de Lima

Macri se refirió además a la decisión del Gobierno anunciada ayer de abandonar el Grupo de Lima, creado durante su gestión con el objetivo de resolver el conflicto que afecta a millones de venezolanos.

“Lo vivimos en el G20 y vimos lo que pasó frente a la tragedia del ARA San Juan, que acudieron todos los países del mundo a ayudarnos. Gratis. Pusieron millones de recursos para ayudarnos. Ahora queremos comprar vacunas y no conseguimos, porque estamos aislados. Y con lo de ayer del Grupo de Lima, olvidémonos”, sentenció.

Fondo Monetario Internacional

Finalmente Macri dijo que no se arrepiente de haber acudido al FMI en 2018 y apuntó sus reproches al gobierno anterior a su mandato: “Ella (Cristina Kirchner) recibió un país con 4% de superávit y lo devolvió con 5% de déficit. No podíamos hacer frente a todas las deudas y el enorme apoyo del mundo nos permitió hacer un crédito para pagar las deudas. Hoy Guzmán se está endeudando al 18%. Lo mal que hice fue explicarlo en un minuto”, reconoció.

Además, dijo que David Lipton, por entonces director gerente interino del organismo, le impidió intervenir en el mercado de cambios para frenar el dólar. “Eso sí fue una mala suerte porque Lipton decidió que no podíamos participar en el mercado de monedas. Le decíamos que si no controlábamos el dólar no iba a bajar (la inflación) y ellos decían que sí”.

