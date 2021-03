Por primera vez, un detenido rindió un examen universitario en la cárcel de Urdampilleta

“Terminé el secundario en la Unidad 23 de Florencio Varela y pensaba seguir estudiando, pero no sabía bien qué carrera. Cuando llegué a la Unidad 2 Sierra Chica y me dijeron las propuestas que había enseguida me decidí por Comunicación”, dijo el detenido.