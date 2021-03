Protesta en salud: "Hay compañeros que no llegan a fin de mes"

Los gremios agrupados en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) comenzaron este jueves un plan de lucha con asambleas en los lugares de trabajo, en tanto este viernes la medida seguirá con paros de tres horas por turnos, en pedido de una recomposición salarial.

"El reclamo lo estamos llevando adelante hoy en un paro de tres horas por guardia para que las cumplan con lo firmado el año pasado que es el compromiso de actualizar los sueldos respecto a la inflación del 2020, y que no se licuaran como terminó ocurriendo. Y no lo cumplen aduciendo que no tienen dinero, cuando la realidad indica que durante casi un año el 50% fue pagado por el Gobierno y las clínicas han trabajado de bote a bote", explicó la titular del gremio de los Trabajadores de la Sanidad, Laura Del Pir.

"Esto ha indignado mucho a nuestros compañeros que en muchos casos no llegan a fin de mes", agregó.

En cuanto a los trabajadores afectados, indicó que abarca "a consultorios, laboratorios, geriátricos, clínicas, empresas de emergencia e institutos de diagnósticos".

"En realidad no estamos pidiendo. Ellos firmaron una cifra que se actualice con la inflación, que hoy hay una diferencia del 14 y 16 por ciento. Lo único que dicen es que no tienen plata", cerró Del Pir.