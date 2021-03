Reclamo de alumnos de una escuela rural en el Consejo Escolar: "No tenemos ni un preceptor"

Alumnos, padres y docentes de la Escuela Rural Secundaria Nº68 de Laguna de los Padres se manifestaron este viernes en el Consejo Escolar de General Pueyrredon para pedir que se brinden garantías para las clases presenciales que actualmente se dictan "sin los medios ni recursos necesarios", dijeron.

En este sentido, señalaron que el turno tarde funciona sin ningún preceptor y que tienen problemas de infraestructura, agua potable y conectividad. "La comunidad está entrando en la tercera semana de clases y nos encontramos con falta de auxiliares y sin vicedirector", indicaron.

La movilización fue informada en un comunicado dirigido a las autoridades educativas que difundieron los damnificados, donde anticiparon que van a solicitar, al menos, tres preceptores, el nombramiento de la vicedirectora, que se incorporen auxiliares, estudios que corroboren la potabilidad del agua, que se reparen filtraciones en los techos, construcción de nuevas aulas y conexión wi-fi.

"Hace años que venimos reclamando, pero en este contexto de pandemia se complicó mucho más. No podemos mandar a los estudiantes y docentes de forma insegura. Nos están presionando para que iniciemos la presencialidad en estas condiciones", aseguraron en diálogo con El Marplatense.

Otro tema que preocupa a la comunidad es la inseguridad. "Los estudiantes no están teniendo clases porque no hay conectividad, pero, además, no hay ningún tipo de alambrado, ni de seguridad. En este contexto, no se puede seguir. Solicitamos que bajen recursos al distrito", concluyeron.