Lo atrapan tras asaltar y golpear en el rostro a una anciana en una entradera 

En horas de la mañana de este sábado, dos sujetos ingresaron a una vivienda por el fondo, luego de escalar un paredón.

En la casa, ubicada en el barrio Parque Peña, vive una mujer de 72 años, a la que redujeron y golpearon en el rostro, según detallaron fuentes judiciales a El Marplatense.

Ante el pedido de auxilio de la anciana, un vecino llamó al 911. Al hacerse presente los efectivos de la Comisaría 15ta, uno de los hombres logró darse a la fuga, mientras que el segundo delincuente de 23 años fue aprehendido, se lo notificó de la formación de una causa por “tentativa de robo agravado por Escalamiento” y fue alojado en la Unidad Penal 44. Intervino el fiscal de Flagrancia Gastón de Marco.

La víctima fue asistida en el lugar por una ambulancia del SAME y no presentó lesiones de gravedad. “No se constataron faltantes”, indicaron fuentes policiales.