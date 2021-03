Preocupa el desmembramiento de la Policía Local en Mar del Plata

Por Marcelo Marcel

Fernando Telpuk es una palabra autorizada para hablar de Seguridad en Mar del Plata. Fue el Jefe de la Policía Local y comandó la secretaria de Seguridad comuna durante más de 3 años, atravesando dos gestiones Municipales. De hecho, el 9 de febrero de 2015 Gustavo Pulti le tomó juramento para ponerlo en funciones y otorgarle la responsabilidad de conducir la novel Secretaría de Seguridad.

Ese día, tras dejar atrás su trayectoria en la Policía Aeroportuaria, Telpuk habló de un trabajo en equipo con los vecinos, ya que, según él “la única forma de lograr la confianza del vecinos es con trabajo”, de acuerdo a lo que manifestó en su asunción.

Ese trabajo de cercanía fue el que distinguió a la Policía Local, desde la salida de las primeras camadas, allá por septiembre de 2015, para poder controlar el delito luego de un 2014 con altos índices delictuales en General Pueyrredon.

“Si logramos que los vecinos de Mar del Plata y de Batán sientan que puedan salir sin el temor de ser víctimas de un delito, estará cumplido uno de los objetivos. Este es un derecho humano que tenemos relegado”, concluyó Fernando Telpuk.

El buen desempeño de Telpuk lo llevó a ser considerado por Carlos Fernando Arroyo para que siga en su cargo, dando continuidad a un proyecto que el propio Arroyo no había considerado a la hora de votar en su época de concejal.

“Mientras estuve en funciones pregonamos la continuidad, siempre creí que ese era el camino”, manifiesta Telpuk, a CNN Radio Mar del Plata en la FM 88.3, en los cómodos estudios ubicado en el micro centro marplatense.

Una decisión del Ministerio de Seguridad de las últimas semanas ordenó el reordenamiento de la Policía Local en General Pueyrredon, reubicando a la mayoría de los agentes en las distintas comisarías.

-Cómo se siente ahora que se disolvió la Policía Local, Telpuk?

-Si, se disuelve pero en realidad tengo la información de que se está relocalizando, quedando unos 100 hombres que quedarían a la policía Local. El cuerpo supo tener 1.050 efectivos, con lo cual que se trasladarán más de 600 efectivos a las distintas comisarías.

-Bueno, siempre fueron parte de la Policía bonaerense, ¿no?

-Lo que sucede es que siempre fueron bonaerense. El tema es que las Policías Locales tenían un despliegue territorial que en algunas ciudades, pero particularmente en Mar del Plata, la conducía la Municipalidad.

-¿Qué significa que la conducía la Municipalidad?

-A partir de la información que se recibía y desde el trabajo del Centro Estratégico del Delito, diagramamos un formato de trabajo que entendíamos interpretaba mejor el pedido de los vecinos. Por eso esa proximidad que tenía en los barrios se fue perdiendo en los últimos años.

-¿Ustedes tenían que pedir permiso a la Provincia para hacer los operativos?

-No, no. Nosotros, por lo menos mientras fui Jefe de la Policía Local y secretario de Seguridad teníamos independencia para diagramar operativos. Siempre estaban relacionados con la prevención del delito. Entendíamos y sigo creyendo, que los Intendentes son las máximas autoridades de la ciudad, por eso tienen que tener una palabra decisiva por la clase de policiamiento que se debe llevar a cabo en sus jurisdicciones. Además, el vecino reclama en las Intendencias y no en La Plata. Por eso creo que deben comprometerse en estas cuestiones.

-¿En aquella ocasión se compraron patrulleros para Mar del Plata no?

-En el 2014, de acuerdo a los informes, se decía que Mar del Plata iba a ser la segunda Rosario. Se trazaban analogías por la desocupación, por la aparición de personas relacionadas al delito, porque tenían Puerto y el fútbol, ligado esto a las barras bravas que sobre todo en aquella ciudad santafesina están relacionadas con los delitos. Pero en ese 2014 Mar del Plata terminó con 89 homicidios dolosos, una enormidad. Casi triplicaba la media nacional. Y ahí se tomaron decisiones.

-Ahí se creó la Secretaría de Seguridad…

-Exacto. Los vecinos estaban urgidos de soluciones. Y se encontró un camino: conformar la Policía Local, crear el COM, y la secretaría de Seguridad junto al CEMAED (NdR: Centro de Estrategia del Delito, un apéndice clave en la información local). Y, además, la creación de la Escuela tomando ingreso a quienes ingresaban. Mar del Plata fue pionera en eso. La calidad del recurso fue muy buena. La Policía Local fue distintiva, e incluso la Ministra Bullrich dijo que era la mejor.

-¿Era la mejor?

-No tengo dudas que egresaron muchos agentes que incluso manejaban varios idiomas. Hubo un trabajo serio que se realizó. Y se tomó la decisión, en aquel momento le tocó hacerlo al intendente Gustavo Pulti, pero le pudo haber pasado a otros, de dar ese paso que era una herramienta que pudo dar respuestas.

-¿Cómo fue ese primer análisis? ¿Se bajaron los índices?

-En 2014 hubo 89 homicidios dolosos y en el 2017, cuando dejé la función, hubo 34 en la ciudad. Mar del Plata pudo mostrar que durante 4 años seguidos bajó los índices delictuales. Nos hubiera gustado que esto tuviera continuidad. Mientras hubo, los resultados estuvieron.

-¿Cómo observa la política de Seguridad del intendente Montenegro?

-No la observo.

-¿Cómo no la observa? ¿No ve medios?

-Veo acciones, pero no veo política. Una intercepción es una acción pero no es política. Cómo utilizo el presupuesto, qué interacción tengo con las fuerzas de Provincia, qué hago con la Patrulla de Seguridad, eso no lo veo. Una cosa es la acción y otra es la planificación. Hay infinidad de cosas que tienen que estar plasmadas en un Plan. Yo no lo veo. Quizás está el Plan, atención, pero yo no lo observo.