Multitudinario encuentro del PRO marplatense: "Trabajamos para mejorar la política"

En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Pro Mujeres General Pueyrredon organizó el evento "Encuentro provincial de mujeres"; realizado en el predio de la Villa Marista de nuestra ciudad con la presencia del intendente Guillermo Montenegro.

El encuentro contó con un video de salutación y acompañamiento de Patricia Bullrich (presidente del PRO), Gladys González (senadora nacional PRO), Jorge Macri (intendente de Vicente López y Presidente del Pro en la Provincia de Buenos Aires),Graciela Menéndez (concejal de Vicente López), Ana María Martínez (concejal de Villa Gesell), Soledad Cabezas (concejal de Tordillo), Malena Pinedo (presidente del Honorable Concejo Deliberante de Madariaga) y Alejandra Olmedo (referente de PRO Mujeres Formosa).

Estuvo presente el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, la diputada provincial del PRO Johana Panebianco, el coordinador del PRO General Pueyrredon Emiliano Giri, la referente de PRO Mujeres General Pueyrredon Diana Tolosa y la directora de Odontología de la Secretaría de Salud de General Pueyrredon Fernanda Pirro. También participaron referentes de la quinta sección Sandra Ferrandi y equipo de San Miguel del Monte, Rosa Fortuny y equipo de Miramar, la concejal Sofía Raffo y equipo de General Belgrano, la concejal Mónica Correa y referentes del Partido de la Costa, Laura Martínez referente de PRO Mujeres Necochea, Daniela Arribat presidente del Concejo Deliberante de Dolores y su equipo, Paola Moreno secretaria de Desarrollo Social de Balcarce y su equipo, Natalia Gómez referente de Lavalle, Alejandra Apolonio y Camila Merlo concejales de Pinamar, Melisa Bauters de Tandil y Vanina Reyes concejal de Mar Chiquita.

En ese contexto, el intendente Guillermo Montenegro afirmó que "somos un equipo de laburo y lo importante es lo que logramos y lo que podemos lograr si seguimos trabajando juntos. Agradezco que hayan venido porque trabajando es como se logra el cambio. La función pública es hacer que la gente viva mejor. Y ese es el motor de todos. Va a ser un año duro porque además se suma la campaña. La calle no es de un espacio político, es de quien la labura, que elije y vota. No hay recetas mágicas, es horas de trabajo y estar con la gente".

"Llegamos a la intendencia y nadie nos creía pero lo hicimos porque tomamos la decisión de laburar y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos los valores de la lealtad, el compañerismo y el trabajo. Tenemos la convicción de cambiar Mar del Plata,ganar,gana cualquiera, la cuestión es lo que se hace después. Trabajamos en un año muy duro y seguiremos trabajando", destacó el jefe comunal.

Desde Pro Mujeres General Pueyrredon afirmaron que "trabajamos diariamente para lograr cambios y mejorar la política, cada una desde su campo de acción. Durante la jornada de hoy, dimos a conocer a los invitados las acciones que se realizaron desde el año 2018 hasta la actualidad".

Hoy más de 350 mujeres del Pro de 20 distritos se juntaron para conmemorar el rol de Mujer en la política y en la sociedad, para mí venir acompañando sus iniciativas en estos últimos 4 años no solo me genera una gran satisfacción al ver su crecimiento sino también me ayuda a pic.twitter.com/j2dnpN0Eo9

— Emiliano Giri (@emilianogiri) March 27, 2021