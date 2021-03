Gastronómicos rechazan el regreso de "medidas restrictivas" para Mar del Plata

Este lunes, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró que "la segunda ola" de contagios por coronavirus "llegó antes" de lo previsto, por lo que el Gobierno "tomará medidas restrictivas" para evitar el incremento de nuevos contagios.

"La segunda ola famosa iba a llegar, bueno llegó antes, así que seguramente vamos a tomar medidas y este martes las vamos a estar anunciando", afirmó Gollan.

Agregó que ante este contexto de incremento de casos de contagios de la Covid-19, se requieren "retomar una política más activa y que la gente tome más conciencia", para esto, dijo, es necesario que entre todos se cuiden porque "no hay más milagro en esto".

En cuanto a las medidas que se tomarán, adelantó que se evalúan "restricciones horarias" en el distrito con el objetivo de disminuir el incremento de contagios.

El sector gastronómico de Mar del Plata no ha terminado de recuperarse del golpe que propinó la pandemia durante el 2020 con las restricciones comerciales y horarias que se impusieron para evitar la propagación del virus.

Ante las posibilidades de que el Gobierno vuelva a tomar medidas restrictivas, tanto empresarios como trabajadores rechazaron esa posibilidad que podría generar nuevos y mayores inconvenientes.

"Sinceramente después de lo que vivimos todo el año pasado, creo que ya tenemos un poco de experiencia y me cuesta creer que podamos volver a las restricciones que tuvimos el año pasado", aseveró Leonardo Flotta, comerciante gastronómico, en diálogo con "Hora 13" por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

Flotta señaló que nuevos impedimentos implicarían "no poder ir para adelante" ni tomar empleados nuevos como hicieron días atrás. "Lamentablemente, estamos acostumbrados a estar golpeados por todos lados, por lo que seguiremos dando batalla", añadió

"Como comerciante fue muy difícil porque lo único que se frenó fue el trabajo, después las responsabilidades y los compromisos siguieron tal cual, como si estuviéramos abiertos, desde los impuestos, a los sueldos, servicios y demás", agregó Flotta sobre los meses cerrados.

En referencia a las medidas que se adoptaron desde el Gobierno, teniendo en cuenta que en la actualidad y prácticamente sin restricciones los contagios se mantienen por debajo de los 100 casos diarios, el empresario apuntó que "los números hablan por si solos" y "la responsabilidad la tenemos y la mostramos, más allá de algún que otro episodio que haya surgido, que no fue en nuestro caso".

"Realmente nos cuesta entender como no te pueden acompañar por parte del Estado, cuando uno es emprendedor o cuando uno tiene una empresa o un comercio. Eso es fundamental para poder sacar el país adelante. Necesitamos trabajar y que haya un poco de consideración a la hora de las restricciones", concluyó.

Por su parte, la secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) de Mar del Plata, Nancy Todoroff, también fue entrevistada en CNN Radio Mar del Plata y cuestionó a los funcionarios provinciales que hablan "con una irresponsabilidad que sorprende" a la hora de referirse a las restricciones. "Eso perjudica mucho a la ciudad y es evidente", aseveró.

Al ser consultada sobre cómo afectarían las restricciones a Mar del Plata, Todoroff fue clara: "No lo resiste la ciudad".

"Si hoy algún establecimiento tiene que cerrar va a haber muchos que no van a poder abrir. Estamos hablando de gente endeudada, los trabajadores ya no pueden sostener cobrar salarios reducidos, al cerrarse establecimientos es todo un tema los salarios, porque se pagan de manera parcial. Tenemos trabajadores que alquilaban en el centro y tuvieron que mudarse porque no lo podían bancar. Venimos de salarios al 75% todo el tiempo, se perdió una paritaria", concluyó.