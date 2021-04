A celebrar Semana Santa: cuánto cuesta hacer una Paella en Mar del Plata

La paella es uno de los platos más exquisitos de la gastronomía mundial. De tradición valenciana se consume en todo el mundo y hacerla es una tarea más o menos sencilla, pero hacer una buena paella de esas que se recuerdan y todos los que la prueban la recuerdan siempre, es algo más complicado.

De todos modos, la intención de esta nota tiene que ver con la proximidad de la Semana Santa y la costumbre, espiritual o de ritual, de comer pescado. Hacer una paella y sorprender a familiares y amigos puede resultar un buen plan.

Pero, ¿Cuánto cuesta hacer una paella? Ahora te daremos unos tips para elaborarla en pocos pasos y, de acuerdo al mercado marplatense, qué costo tiene llevarla a cabo.

Para tener un buen resultado, lo ideal es utilizar arroz tipo bomba, Calasparra, Xenia o similar, un arroz ideal por su gran capacidad de absorción del caldo durante la cocción, que determinará la proporción de los ingredientes que veremos más adelante. Este tipo de arroz requiere unas tres veces su volumen en caldo para obtener un arroz perfecto de punto de cocción.

Un punto clave en la cocción es el sofrito, un clásico que lleva pimiento verde, ajo y tomate. Según en qué zonas se puede utilizar pimiento rojo, pero en otras zonas eso se considera una herejía. Lo que no conviene utilizar es cebolla, puerro o similares porque provocan que el arroz quede blando o pasado. El sofrito se cocina a fuego vivo hasta que quede casi como una pasta.

En una paella valenciana clásica debemos utilizar tanto pollo como conejo, que comenzaremos friendo hasta dorar y reservando hasta hacer el sofrito y añadir el caldo o el agua. Opcionalmente podemos añadir caracoles, tradicionales en Valencia.

En caso de ser una paella de pescado o de marisco, utilizaremos calamares, mejillones, tajadas limpias de pescado, bivalvos (almejas, mejillones, etc) y mariscos al gusto (gambas). Una buena paella de éxito se hace con azafrán y no cabe el uso del colorante, si bien algunos sazonadores clásicos como el "paellador" incluyen un poco de ambos productos. También hay quien incorpora cúrcuma, aunque cambia el sabor del arroz.

Lo habitual es comenzar dorando los ingredientes y retirándolos para pasar a hacer el sofrito. Cuando éste esté bien hecho, añadimos el caldo y las tajadas y lo llevamos a ebullición. Cuando el caldo cuece, añadimos el arroz y dejamos cocinar con el fuego al máximo durante diez minutos. Al principio, debemos colocar bien los ingredientes y repartir el arroz porque durante la cocción no se debe remover.

Después bajamos el fuego al mínimo sin perder el hervor y mantenemos cociendo otros siete minutos. Entonces volvemos a subir el fuego a tope durante solo un minuto para hacer el socarraet, el arroz quemadito de la base. Después apagamos el fuego y tapamos con un paño -ahí también hay polémica porque algunos prefieren papel de cocina o papel aluminio- y dejamos reposar el arroz otros cinco a diez minutos antes de servirlo.

Con todos estos trucos y consejos, estamos seguros del éxito de la paella. La elección de un tipo de paella o arroz cocinado en este recipiente es otra cosa.

Un relevamiento de El Marplatense por distintas pescaderías de la ciudad nos permitió sacar como conclusión que el costo de una paella casera puedo oscilar entre los $1.800 a $2000 para 6 personas. Es una comida que rinde.

Los especialistas en gastronomía suelen afirmar que un plato abundante no necesita repetición. “Te comes un plato bien abundante y no precisas más”, sostienen.

Las bolsas congeladas de productos ya seleccionados es una válida opción a la hora de comprar o recibir el consejo y sugerencia del vendedor de la pescadería. "Tienen un costo de $300 aproximadamente y vienen con contenido variado de berberechos, mejillones pelados y con cáscara, que son ideales a la hora de la decoración", detalla Miguel un referente de una tradicional pescadería de la ciudad.

Como también los langostinos enteros, en forma de redondel. El pescado duro en trozo juega un papel clave, como el caldo, ya comentado anteriormente. Sumado a todo lo que conlleva el consumo del pescado, el valor puede estar cerca de los $1.100 incluyendo allí filet de róbalo, tubos de calamar, etc.

En el costo está incorporado el valor de las verduras y del arroz, que se calcula en una taza por persona. En caso de hacerse sobre fuego vivo, habrá que sumar el costo de la leña. Sino, sobre la hornalla de gas puede resultar igual de sabrosa.

La receta está planteada, incluido el paso a paso para no equivocarse. El costo de realización, también. Es cuestión de animarse y sorprender a la familia. Y celebrar las Pascuas con un rico plato elaborado.