Alejandro Ferro: "Todo esto pinta un escenario bastante complicado"

El ingreso de turistas a Mar del Plata por el fin de semana largo fue y es intenso, en medio de un crecimiento exponencial de casos de coronavirus en todo el país.

Al respecto, el infectólogo Alejandro Ferro, dialogó en el programa Hora 13 CNN Radio Argentina (FM 88.3) y explicó que "no había que bajarle la intensidad a las preocupaciones que da esta pandemia porque, como esta pasando en el resto del mundo, se sabía que iba haber un aumento importante de los casos".

"Si bien estamos en un número bajo estos días, no significa que no sigamos al ritmo del país. Está llegando el invierno, las escuelas abiertas, la variante de Brasil, que no sabemos si está acá o no, la vacunación, aunque se aceleró, no se ha podido cumplir con los objetivos de inocular a la personas de mayor riesgo y además que los test a las personas asintomáticas no se están haciendo. Todo esto pinta un escenario bastante complicado", alertó el médico.

Y recordó: "Hay que mantener el distanciamientos social de una persona que no sea conviviente y sin el barbijo. Hay que tener mucho cuidado".

En cuanto a la diferencia de este fin de semana largo a los anteriores, Ferro fue contundente: "El carnaval fue en verano y las actividades que se desarrollaban al aire libre, ahora con este frío se van a hacer a adentro y es ahí el problema con el virus que circula. Tratar de hacer todo lo que se pueda afuera".

Asimismo, el ex secretario de Salud detalló que "escucho a las autoridades locales diciendo que en Mar del Plata está todo bien, pero lo que pasa es que los números de hoy reflejan lo que el virus hizo hace dos o tres semanas. Lo que va a hacer durante el fin de semana, se verán dentro de dos o tres semanas y vamos irremediablemente a tener la crecida de casos que está en casi todo el país".

"Si desgraciadamente ocurre lo que creo habrá un aumento sostenido en el número de casos. Por más que el número de casos en Mar del Plata no es muy fidedigno de lo que pasa, no va a ser determinante, pero sí lo va a ser a través de las internaciones en sala general, cuidados intensivos y posteriormente en el número de muertes", cerró.