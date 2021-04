Semana Santa: el anuncio de las restricciones finalmente no afectó las reservas en los hoteles

El fin de semana de Pascua generará un fuerte movimiento turístico en las ciudades turísticas. Los operadores anticipan índices de ocupación altos, y los gobiernos y entes de promoción quieren demostrar que se trata de destinos seguros, con protocolos para evitar la disparada de contagios de Covid.

Teniendo en cuenta de que es probable que sea este el último fin de semana largo con apertura turística, las expectativas desde los distintos sectores son altas, más allá de las restricciones dispuestas por el gobierno.

"Seguramente tendremos un muy buen fin de semana. Veníamos con un aproximado del 70% en la ocupación, pero seguramente este número crecerá, ya que vemos que esta viniendo mucha gente, ya que muchos se deciden a último momento", manifestó Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Aparentemente el clima va a acompañar, de todas maneras recordemos que tuvimos un clima muy malo en carnaval y la gente vino igual. Creo que este fin de semana no nos va a fallar", aseguró.

En referencia a las restricciones, Palena sostuvo que "hay que ver como evoluciona la pandemia. Nosotros apuntamos a que no haya restricciones. Tuvimos una muy buena experiencia en el verano, donde nos preparamos con protocolos muy serios, capacitando a todo nuestro personal".

"La verdad es que durante todo el verano no tuvimos ningún problema por la pandemia en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos dos fines de semana en el que la ciudad estuvo colmada", remarcó.

"Nosotros estamos en contra de las restricciones y consideramos que hay que tener protocolos y hacerlos cumplir. No veo mucho sentido en que esté cerrado de 2 a 6 de la mañana, mas allá de que a nosotros puntualmente no nos afecta tanto. De todas maneras la pandemia no tiene horario", señaló el vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

"Entiendo de que a lo mejor es por lo referente a las fiestas clandestinas, pero sin dudas lo que hay que hacer es controlar bien, para que no sucedan", subrayó.

Al ser consultado sobre si el anuncio del gobierno sobre las restricciones afectó las reservas, Palena indicó que "por supuesto. Veníamos a mitad de semana con un 50% de reservas, con una muy buena evolución y cuando se habló de las restricciones se paró de golpe y dejamos de recibir llamados hasta que todo empezó a evolucionar nuevamente, cuando vieron que las restricciones dentro de todo no eran tan estrictas".

En referencia a si continúan con algún tipo de ayuda desde el Estado en el sector "nosotros tuvimos los ATP durante el período en el que estuvimos cerrados durante el 2020 y eso realmente nos ayudó muchísimo. El 31 de diciembre se eliminó el ATP y se implementó el REPRO, con un monto de 12 mil pesos, cuando el ATP era de 22 mil pesos aproximadamente", detalló.

"Independiente de que el monto es mucho menor, fue mucho más restrictivo. Las condiciones que pedían eran más complejas y muchos establecimientos no lo pudieron obtener. Se comenta de que a partir de Marzo tendremos un adicional que lo otorgará el ministerio de turismo, el cual será de 4 mil pesos y con eso se acercará al lo que nos significaba el ATP", concluyó Eduardo Palena.