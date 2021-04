Selficiencia: María Rosa Katunar

Como cada lunes, el CONICET Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

*¿Quién sos?

Me llamo Maria Rosa Katunar, tengo 40 años nací en Trelew, provincia de Chubut y desde hace muchos años vivo en Mar del Plata. Estudie Licenciatura en Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) donde desde muy chica comencé a interiorizarme por el mundo de la ciencia y la investigación. Trabajé en diferentes grupos de investigación en esta ciudad, mi doctorado lo realicé en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en el área de Neurociencias. Luego regresé a Mar del Plata, donde llevé adelante mi beca postdoctoral en el área de Biomateriales en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP) donde en la actualidad me encuentro trabajando como investigadora adjunta del CONICET. Además me desempeño como profesora Adjunta en la Facultad de Ingeniería de la UNMdP.

*¿Qué haces?

Mi línea de trabajo, se centra en el estudio de materiales usados en el área ortopédica y en el área de recuperación de daño en sistema nervioso periférico. Particularmente me dedico al estudio de los eventos y/o procesos que ocurren a nivel biológico en la interfase entre materiales metálicos degradables y no degradables modificados superficialmente y el entorno biológico que los rodea con el fin de poder ser empleados en el área biomédica. Es importante destacar que mi línea de investigación constituye una de las aristas de estudio del grupo de Investigación del que formo parte en el campo de los Biomateriales. Según sea la pregunta que deseo responder busco trabajar con modelos en animales de laboratorio o en modelos empleando diferentes líneas celulares. A través de las diferentes modificaciones superficiales de un material es posible obtener una mejora sustancial en el desempeño del material a nivel biológico, bioquímico y molecular y esto se relaciona directamente con la posibilidad de poder implementar dichos materiales en el mercado a largo plazo.

Por otra parte soy Profesora en la carrera de Ingeniería en Materiales de la Facultad de Ingeniería, donde intento formar a los alumnos de dicha carrera en diferentes aspectos de la Química Inorgánica y Orgánica y su campo de aplicación en el mundo ingenieril.

*¿Por qué lo haces?

Desde muy chica tengo recuerdo de interesarme por tratar de entender y llegar a poder resolver algún problema relacionado a la salud humana. Siempre me gustó mucho investigar, soy curiosa desde que tengo uso de razón; es realmente mi gran pasión. Este es el motivo por el que he investigado en diferentes áreas, pero siempre como objetivo entender y mejorar la calidad de vida del ser humano. Me he formado tanto en la Argentina como en el exterior en diversas técnicas a nivel bioquímico y molecular con el objetivo final de poder entender los mecanismos y eventos que conducen a optimizar el desempeño de un material metálico que ha sido modificado superficialmente para su futura aplicación en el área biomédica.

*¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

Humildemente, considero que el aporte fundamental de mi línea de trabajo y la de mi grupo de Investigación es poder contribuir a la sociedad con conocimiento científico e incluso formación de recursos humanos, que permitan en un futuro el desarrollo de nuevos materiales metálicos ya sea degradables o no (con diferentes alternativas en lo que respecta a modificaciones superficiales); que puedan remediar algún daño o lesión puntual que ocurra ya sea tanto en el área ortopédica como en el área de sistema nervioso periférico. En resumen, puedo decir que mi gran motivación personal es poder mejorar la calidad de vida de aquellas personas que han sufrido algún tipo de daño a nivel físico y con ello han deteriorado su calidad de vida afectándolos en muchos aspectos de sus vidas.

