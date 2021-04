Encuesta de Management & Fit: “Si la gente no tiene confianza en las medidas, no las acata”

Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, aseguró en CNN Radio que “la gente está más preocupada por los impactos de la economía que de la posibilidad de contagiarse” de Covid-19.

Fornoni, directora de la consultora, expresó en La Mañana de CNN que “al principio de la pandemia había un 70% con miedo a infectarse y un 30% que temía por las consecuencias económicas. Ahora el porcentaje es al revés”.

“Hay más relajamiento en las medidas de prevención y forma parte de un relajamiento general”, explicó Fornoni, mientras que destacó otro dato importante que arrojó el relevamiento realizado con 2.200 personas de entre 16 y 75 años en todo el país: “Hoy el 73% de las personas se quieren vacunar”.

Asimismo, advirtió que “el tema es la credibilidad y la confianza. Hay mucha gente que dice que sí volvería a una fase 1 o 2, pero después terminaría cumpliéndolo”.

“Hay cuestiones contradictorias entre quienes toman las decisiones y quienes tienen que acatarlas. Cuando el mensaje no es claro, no responden”, acotó, en tanto que aseguró que “hay gente que no puede afrontar nuevamente una cuarentena tan estricta”.

El 67,7% afirmó que el país está peor económicamente, mientras que el 12,9% consideró que está igual (16,9 mejor y 2,5 NS/NC). Además, el 57,7% se mostró pesimista con respecto a los próximos meses, el 18,7 piensa que será mejor y el 16,1 que seguirá de la misma forma