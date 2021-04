“Montenegro tiene que explicar qué hizo con los recursos de la emergencia”

Ante un inminente nuevo tratamiento de la Emergencia Sanitaria, la concejala Marina Santoro adelantó que el bloque encontró muchas irregularidades en la utilización de esta herramienta a lo largo de la pandemia: "El Frente de Todos tiene toda la intención y voluntad de avanzar con su tratamiento y aprobación, pero Montenegro y Bernabei deberán aclarar antes qué hicieron con la utilización de los fondos, cuáles fueron los criterios para utilizar y disponer de todos los recursos públicos que aprobamos con la emergencia anterior".

Asimismo, la Presidenta de la Comisión de Salud remarcó que no entiende cómo no se avanzó antes con este expediente: "El oficialismo dejó vencer la emergencia y ese es el primer gran inconveniente con el que nos encontramos, porque no solicitaron la prórroga a pesar de que cuentan con toda la voluntad política de nuestra parte. La realidad es que hay números que son un escándalo. Analizando lo que hicieron con la emergencia que aprobamos hasta el momento para la gestión de esta pandemia durante todo un año vemos que no ejecutaron el presupuesto que tenían destinado al área de Salud, que compraron cantidades ínfimas de insumos y que enviaron a vecinas y vecinos desde los ingresos a la ciudad a realizarse hisopados en instituciones privadas, sin garantizar la gratuidad de los mismos . ¿Cómo podemos confiar en una gestión que realizó estos actos? Necesitamos las cosas claras y transparentes", enfatizó Santoro.

Por su parte, adelantó que, en el marco del deseo del bloque de avanzar con el tratamiento de la emergencia, proponen realizar de manera conjunta las comisiones de Salud y Hacienda: "Allí vamos a invitar a la Secretaria de Salud del Municipio, para que nos brinde detalles sobre estos interrogantes que han surgido a lo largo de este tiempo y que, hasta el momento, no han tenido respuestas".