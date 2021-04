Los taxistas sufren las restricciones con menos horas en el turno noche

Los taxistas están en uno de los grupos considerados como esenciales. Han estado trabajando durante toda la pandemia, pero las nuevas medidas restrictivas complican aún más su realidad económica, afectando en mayor medida a los choferes nocturnos que verán reducida su jornada laboral.

"Es evidente que con las nuevas restricciones nos quedarán unas 18 horas con la posibilidad de realizar viajes. Sin dudas que el más afectado es el turno de la noche, teniendo en cuenta que generalmente el chofer nocturno sale entre las 17 y las 18, quedándole ahora solo unas 7 u 8 horas, cuando nuestros turnos son de 11 o 12 horas de trabajo", manifestó Raúl Vicente, presidente de la Sociedad Conductores de Taxis en declaraciones a El Marplatense.

"Además ese turno normalmente tiene los días viernes y sábados como picos de trabajo. Todos sabemos que normalmente los sábados los chicos a la 0 hora recién comienzan a salir para los lugares de esparcimiento. Lamentablemente ahora, todo ese trabajo no lo va a tener el chofer nocturno de taxi", afirmó.

"Seguramente hablaremos con los titulares para darles los autos a las 16 horas, como hicimos el año pasado, para que tengan mas posibilidades de recaudar", destacó el titular de la Sociedad Conductores de Taxis de Mar del Plata.

En referencia a los choferes que trabajan durante el día, Vicente sostuvo que "mientras las restricciones no avancen como el año pasado, mientras los colegios y las escuelas sigan abiertos, vamos a tener una importante cantidad de viajes".

"También hay que tener en cuenta que el personal de salud de va a volver a cuidarse en extremo porque es personal imprescindible. Por este motivo volverán a tomar mas taxis y menos colectivos. Nosotros con algunas clínicas hacemos viajes coordinados llevando a todo el personal que vive para la misma zona, para que eviten tomar el colectivo", detalló.

"Los vacunatorios también nos brindan una gran cantidad de viajes, sobre todo los que están en zonas más alejadas del centro como el del El Faro, entre otros. Allí hemos colocado paradas de taxis para que la gente que se va a vacunar, cuando sale fundamentalmente la gente mayor, tenga la comodidad de poder tomar un taxi", subrayó Vicente.

"Yo te diría que si bien no va afectar durante el día, siempre que no avancen más las restricciones, vamos a tener una ganancia diaria aceptable. El problema es para los choferes que están en el turno noche, con quienes deberemos coordinar para cambiar los horarios, para que puedan tener no menos de 8 o 9 horas laborales, para poder seguir adelante", remarcó.

"No debemos ponernos en víctimas, porque estamos hablando de que el problema es real, gravísimo y afecta a muchos sectores, incluso a algunos en mayor medida. Esperemos que nos afecte lo menos posible y fundamentalmente tengamos en cuenta al personal de sanidad que está haciendo un gran esfuerzo, con mucho cansancio en medio de una pandemia que lamentablemente ha llegado para quedarse", concluyó Raúl Vicente.