Derrota de Círculo en el debut del Federal A

Con un rendimiento que fue de mayor a menor, y en el que Deportivo Madryn ganó en confianza luego de la apertura del marcador, Círculo se vuelve de su excursión al Sur del país con una derrota por 1 a 0, en la primera fecha de la Zona A del Torneo Federal A. El conjunto de Gustavo Noto hizo un buen primer tiempo y, trras quedar en desventaja, sufrió en el complemento y se mantuvo en partido por una extraordinaria actuación de Sergio Del Curto. En el final, casi lo empata Belucci. El próximo fin de semana, sebut en el "Guillermo Trama" frente a Olimpo de Bahía Blanca.

Lejos de lo que se podía esperar, Deportivo Madryn no pudo tomar rápidamente el mando del partido y Círculo se plantó bien en la cancha, firme en el medio y listo para correr con Reali y Ullúa, llevó preocupación en el local. A los 5', cuando el juego pasaba por la mitad de la cancha, un pelotazo largo encontró a Enzo Astiz mano a mano con Ojeda, controló bien pero el arquero achicó rápido y tapó justo ante la definición del "9". Cuatro minutos después, el que hizo exigir al exRiver fue Ever Ullúa, que amagó un centro desde el vértice izquierdo, y probó al arco obligando otra buena intervención del "1" para mandar al córner. De ese tiro de esquina, ganó Charra en las alturas pero cabeceó demasiado alto.

Esos llamados de atención hicieron que el local se pusiera más firme, fuera más fuerte (se ganó dos amarillas) y ya no dejara tantos espacios. el juego se equilibró en el medio pero recién a los 24' pudo inquietar tras un error en la salida, pero Emiliano López primero y Jeldres después, no lograron aprovechar. La presión sobre los centrales, era una constante, y también se había visto en el inicio del partido cuando Zarza dejó corto un pase a Del Curto que debió salir apurado cuando le quedaba a López. La más clara de la etapa, a la media hora, estuvo en los pies de Marcos Pérez, que vio que su equipo no lograba meterse al área y probó desde afuera para hacer explotar el travesaño. De ahí al cierre, hubo más tenencia del aurinegro, pero sin peligro. En la última, Migone asistió bien a Emiliano López que no tuvo recorrido en el zurdazo y se la dejó en las manos al arquero.

Al regreso del vestuario, Deportivo Madryn empezó a inclinar la cancha y fue con todo en busca de la apertura del marcador. A los 6', un centro pasado de derecha a izquierda le quedó a Molina en el segundo palo, el exAlvarado recibió y la "pinchó" para Emiliano López que metió un frentazo letal que selló el 1 a 0 para el dueño de casa. Círculo sintió el impacto y casi recibe un nuevo mazazo apenas sacó del medio, Migone quedó cara a cara con Del Curto que achicó y tapó de manera brillante con la pierna extendida. Con la ventaja se sentía más cómodo el local que empezó a encontrar espacios. El "Papero" avisó con un desborde de Ullúa que metió un centro rasante que no pudo controlar bien Diego Martínez, pero el arco de Ojeda le quedaba lejos.

Mejor plantado y con más confianza Madryn, empezó a acumular situaciones para definir el partido, pero se encontró con una descollante actuación de Del Curto: el arquero desactivó un tiro libre de Moreno que se colgaba del ángulo derecho, un derechazo bajo de Zúniga, un nuevo cabezazo de Giménez a la salida de un córner y un remate a quemarropas de Niell desde el borde del área chica. Esas intervenciones del "1" dejaron con vida a la visita que casi lo termina empatando. A los 47', Martínez pivoteó para Belucci que de la medialuna sacó un potente disparo que fue derecho a la ubicación de Ojeda. Para cerrar el partido, otra vez, Del Curto cerró su arco ante un remate esquinado de Niell.

Fue derrota de Círculo en su presentación con cosas para corregir, pero también con algunas cosas buenas, sobre todo en la etapa inicial, frente a un candidato no sólo de la zona sino de todo el torneo.

Síntesis

Deportivo Madryn (1): Juan Marcelo Ojeda; Mauro Peinipil, Gonzalo Rocaniere, Nicolás Torres y Alan Moreno; Rodrigo Migone, Marcos Pérez, Fabio Giménez y Francisco Molina; Adrián Jeldrés y Emiliano López. DT: Ricardo Pancaldo.

Cambios: ST 0' Lucas Cuevas por Jeldrés, 24' Franco Niell y Julio Zúniga por Migone y Molina, 36' José Michelena por López y 39' Leandro Sottile por Pérez.

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Juan Manuel Zarza, Juan Agustín Charra y Lucas Sánchez; Ramiro Garay, Cristian Belucci y Lucas Rancic; Ever Ullúa, Enzo Astiz y Matías Reali. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 13' Nahuel Pájaro y Enzo Vértiz por Rancic y Garay, 19' Diego Martínez y Gonzalo Gómez por Reali y Astiz, y 32' Agustín Restovich por Ullúa.

Goles: ST 6' López (DM)

Árbitro: José Díaz, de Villa Mercedes.

Estadio: "Abel Sastre".

Resto de la fecha

Ciudad de Bolivar 2 - Estudiantes (San Luis) 1

Olimpo (Bahía Blanca) 0 - Cipolletti (Río Negro) 3

Sol de Mayo (Viedma) 1 - Ferro de Pico 1

Camioneros 2 - Desamparados (San Juan) 2

Peñarol (Chimbas) 1 - Independiente (Chilvilcoy) 0

Huracán (Las Heras) 2 - Villa Mitre (Bahía Blanca) 1

Juventud Unida (San Luis) 0 - Sansinena (Gral Cerri) 0 (parcial