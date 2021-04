Género y Justicia, primera actividad de Abad como presidente de la UCR bonaerense

El flamante presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, comenzó a desplegar su agenda y participó del debate de un proyecto de ley sobre Justicia y perspectiva de género, que fuera presentado en el Congreso Nacional, con la firma de Mario Negri, Karina Banfi, Gustavo Menna y Graciela Burgos; y en la Legislatura Provincial, firmado por Alejandra Lordén, Sandra Paris, Anahí Bilbao, Melisa Greco y Vanesa Zuccari. También será adaptada para otras 9 provincias y para que adhieran los Concejos Deliberante.

La iniciativa propone la actuación obligatoria de los jueces y del Ministerio Público Fiscal ante cada denuncia sobre violencia de género y familiar, estableciendo líneas de acción que ponen en primer plano la protección de las víctimas y la obligación de cuidado que el Estado debe tener en estos casos.

El proyecto hace hincapié en que la perspectiva de género en las decisiones de los jueces es determinante para el tratamiento de este tipo de causas.

La propuesta es, además, el fruto del trabajo campo, debate, análisis estadístico y examen de casos que realizó el Departamento de Género del Observatorio Jurídico María Angélica Barreda, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigido por la Dra. Marina Sánchez Herrero, y que se constituye como principal insumo del proyecto de ley.

“Lo que mantiene vigente a los partidos son sus ideas, y acá tenemos cientos de mujeres y hombres comprometidos con una sociedad del futuro, que tiene que ser más justa, más equitativa, más inclusiva y respetando los derechos de todos sus miembros. Los valores radicales siempre nos han marcado el norte en ese sentido, y hoy inspira ver el poder transformador de las mujeres radicales”, sostuvo Abad durante el encuentro virtual en el que estuvieron presentes también Erica Revilla, Josefina Mendoza, María Luisa Storani, e Inés Brizuela, entre otras.

“Todos los servidores públicos deben recoger las necesidades de la sociedad y dar respuestas efectivas a esas demandas. La problemática de género es urgente, no se puede demorar ni admite titubeos. Un efector de Justicia que no incorpore perspectiva de género no está a la altura de lo que el tiempo que estamos viviendo le exige”, apuntó.

Abad destacó, además, el compromiso del partido con una agenda de futuro, “que no se quede en los aportes que el radicalismo hizo en el pasado, sino que apueste a la transformación de nuestra realidad y de lo que todavía queda por hacer”.

Y añadió: “Como sostuvimos en la campaña, el radicalismo que queremos es un radicalismo con ideas, con organización política y con nuevos liderazgos”.

“Las ideas son las que impulsan a los líderes y los llevan a lograr los grandes cambios sociales, aunque parezca imposible lograrlo. En materia de género aún nos falta mucho, pero no está de más repetirlo, las mujeres no están

solas en la lucha”, finalizó.