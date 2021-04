Video: protesta de trabajadores despedidos y agredidos por los dueños de un supermercado chino

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica realizó una manifestación para denunciar las irregularidades que se registran en la cadena de supermercados de origen asiático denominada "Super Argento", que tiene cuatro eslabones en la periferia de la ciudad.

La protesta tuvo lugar frente a la sucursal ubicada en la avenida Fortunato de la Plaza, donde se produjeron cuatro despidos y se registraron amenazas y agresiones físicas hacia el personal.

"Nos hemos hecho presentes para llevar a cabo una protesta, producto de que los propietarios de origen oriental procedieron a despedir gente de muy mala manera, incluso con actos de violencia que no podemos tolerar bajo ningún punto de vista", explicó el secretario gremial, Darío Zunda.

"Hemos realizado una inspeción y vamos a hacerlo en los comercios de Super Argento en pos de regularizar la situación de los trabajadores, que no tienen registración y no se les paga lo que se debe. Además no cumplen con las normativas, ni siquiera ante los llamados del Ministerio de Trabajo para arreglar la situación", agregó.

"La gente está nerviosa porque incluso ha sido agredida físicamente. Es una protesta para hacer pública esta situación que gente joven está padeciendo", cerró Zunda.