Alberto anunció medidas para el AMBA: suspenden las clases y restringen actividades

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció restricciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires ante el avance de la segunda ola del coronavirus. Comenzarán a regir a partir del viernes a las 0.

Las medidas incluyen la prohibición de circulación entre las 20 y las 6. Además, se suspenden las clases presenciales. Quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados.

Además, las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno, sólo podrán funcionar entregando a domicilio o modalidad para llevar.

"Esta decisión voy a hacerla cumplir con las fuerzas federales. Quedan afectadas las fuerzas al control de las medidas sanitarias que acabo de disponer", aseveró Alberto.

Para el resto de las jurisdicciones, Alberto señaló que pueden adherirse a las medidas. "Espero que los Gobernadores e Intendentes entiendan que deben acompañarme en este momento difícil", apuntó.

"Necesitamos restringir los encuentros sociales. El problema central está en las reuniones sociales, donde la gente se distiende, y en ese momento de distracción y esparcimiento es mucho más fácil contraer el virus", señaló el mandatario.

Asimismo, dijo: "El problema es el descuido individual de cada uno de nosotros. EL cuidado individual es esencial, no sólo para no contagiarnos nosotros si no para no contagiar al otro".