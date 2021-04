Mercado inmobiliario: "En Mar del Plata no hay una manzana que no tenga un cartel de venta"

Luego de cerrar el peor año de su historia, el mercado inmobiliario de Mar del Plata se enfrenta en este 2021 a un nuevo problema: la sobre oferta de propiedades a la venta. Este fenómeno, que se viene observando desde 2018, se vio agravado durante los primeros meses del año.

Respecto a las causas que podrían estar generando este sobre stock de propiedades, desde el sector coinciden sobre la importante incidencia que está teniendo el alto valor de las unidades.

"Hoy si uno observa hay carteles de venta como nunca hubo en Mar del Plata. Si hoy recorremos la ciudad, no hay una manzana que no tenga un cartel de venta. Incluso si uno va a Rumencó, también hay propiedades en venta, más allá de que en los barrios privados no se ponen carteles de venta", manifestó Diego Del Valle, referente del sector, en diálogo con el programa "Hora 12", por CNN Radio Mar del Plata 88.3

"Definitivamente se ha cambiado a un mercado de necesidad de venta. Hay mucha gente que necesita vender, por distintas consecuencias. La principal lógicamente es la cuestión económica", afirmó.

Al ser consultado sobre cuanto resiste un mercado inmobiliario dolarizado, sin la posibilidad de acceso a créditos, Del Valle sostuvo que "esto solo podría cambiar sin en algún momento hay una política de Estado, donde estén todos de acuerdo en que el crédito o el acceso a la vivienda, sea una política de Estado de acá a 20 años".

"Ese crédito debe ser pesificado y se debe brindar la posibilidad de que se pueda empezar a trabajar con un crédito de acceso a la primera vivienda. Eso daría la posibilidad de empezar a tener valores de referencia", subrayó.

"El problema que hoy tenemos es que la inflación, los valores y los cambios permanentes en las reglas de juego, hacen que no se pueda mantener un valor pesificado. Hace un año el dólar valía 60 pesos y hoy vale 150", destacó Del Valle.

"Todo lo que se ha vendido en Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, desde junio hasta hoy, en dólares, los propietarios han recibido un 20% o un 30% menos que hace un año", detalló.

"Al tener los inmuebles dolarizados desde hace un año, la variable que uno tiene que estar viendo siempre es la del dólar. Si el dólar se mantiene como ahora dentro de esta franja de valor, se empieza a sincerar el mercado lentamente y se producen operaciones", afirmó.

"También tenemos un grave problema del cual debemos hacer un mea culpa por parte de los profesionales inmobiliarios, que no le somos sinceros a cada vendedor en que valor hoy se puede vender una propiedad. Por este motivo tenemos la ciudad está llena de carteles con valores que son impagables, con valores que no son reales y no se ha ajustado", remarcó Del Valle.

"Una propiedad que vale 100, el propietario pide 150. Hoy en Mar del Plata se vende, ya sea un lote, un departamento en la zona que uno quiera, pero para eso se debe saber que lo único que hacen las ventas, es una tasación sincera, profesional y real. Si uno pone el valor que realmente puede pagar alguien hoy con este dólar de 150 pesos, se puede vender tranquilamente en cualquier lugar", afirmó.

"La pandemia ha generado un gran cambio. El mercado a comenzado a moverse sostenidamente. El hecho de estar encerrados permanentemente, en el caso de quienes no tenían un patio o una terraza fue muy difícil, como así también ha generado muchas separaciones", señaló Del Valle.

"Esos cambios sociales han implicado que se de un movimiento haciendo que por quien tenía un departamento se pase a una casita y entrega el departamento en parte de pago. La permuta por permuta es muy difícil", remarcó.

Por otra parte, cada día se hace más difícil alquilar en Mar del Plata, los precios por las nubes, condiciones imposibles de cumplir, la nueva Ley de Alquileres, la pandemia y la baja rentabilidad de ese negocio reconfiguró el escenario inmobiliario y muchas viviendas que antes estaban disponibles ahora pasaron a estar a la venta.

"La situación actualmente es muy crítica. El sector inmobiliario esta muy complicado con el tema de los alquileres, teniendo en cuenta que con los nuevos requerimientos para los contratos, no hay ofertas, algo que nunca ha pasado en el mercado inmobiliario", aseguró Del Valle.

"La persona o la familia que sale a buscar un alquiler de una casita o un chalet, se encuentra con que la oferta que hay en Mar del Plata, dista mucho de la que existía hace un año atrás", afirmó.

"La reforma de la ley de locación, es pasar un plazo en destino vivienda de dos años a tres años y no dejar que ese propietario y ese inquilino se pongan de acuerdo en el precio, hace que hoy los propietarios no quieran alquilar y muchos prefieren vender", señaló Del Valle.

"Hoy a cambiado la ecuación, haciendo que el propietario prefiera vender el departamento y vivir de los dólares, en lugar de poner ese capital en un alquiler y dárselo a un inquilino. Eso es lo que está cambiando", afirmó.

Finalmente al ser consultado con respecto a las expectativas para los próximos meses en el mercado inmobiliario Del Valle sostuvo que "lo veo muy complicado, sobre todo con respecto a los alquileres, teniendo en cuenta que la nueva ley afectó mucho la oferta".