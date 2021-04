Tras el paro de municipales, cuatro cuadras de cola para recibir la vacuna antigripal

Luego del paro de trabajadores municipales que provocó la suspensión de la vacunación antigripal, cuatro cuadras de cola se formaron este miércoles en el Centro de Salud N°1. Las personas, mayores de 65 años, formaron una fila que da vuelta la manzana.

Este martes, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) llevó adelante un paro para reclamar un acuerdo salarial. La medida de fuerza, que duró 24 horas, tuvo como resultado que se suspendiera la vacunación en los centros de salud y sólo tuviera lugar en el edificio de Zona Sanitaria VIII.

De esta manera, la campaña de vacunación antigripal se vio interrumpida a un día de su inicio, este lunes. Sin embargo, ya retomó la atención a niños menores de 2 años y personas mayoras de 65 años.

"Debería haber un poco más de consideración. Hay personas que no están para estar para semejante fila. No pensé que iba a haber tanta gente, pero todo lleva a la suspensión del día de ayer", explicó una persona mayor que esperaba para vacunarse.

"Yo iba a venir este martes. Me mató esta cola. No sé si llegaremos o habrá las vacunas suficientes. No salgo por la pandemia y hoy lo hice sólo para la vacuna", agregó otra mujer.