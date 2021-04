Un nuevo millonario en Mar del Plata

2-15-17-20-29 fueron los números que eligió el marplatense en el Loto 5 para ganar el premio máximo: un millón de pesos. Según comentó el dueño de la agencia de lotería, ubicada en 25 de Mayo al 3000, el hombre se mostró muy sorprendido.

Es que el apostador fue este viernes por la mañana a jugar un billete de Lotería para ver "si ganaba algo" y, de paso, pidió que le revisaran la boleta del Loto 5. Y sí, se adjudicó un millón de pesos.

"Venimos de rachas lindas, con premios importantes y esta vez fue un Loto 5 de un millón de pesos. Hemos vendido un montón de premios y salimos en los medios a raíz de esto. Vendimos tres veces la Quiniela Plus y esta es la tercera del Loto 5, un montón de premios con la suerte que le hemos podido dar a nuestros clientes", contó "Beto", dueño de la agencia.

"Vino esta mañana con el cupón y dijo que iba a jugar un billete de Lotería para ver si ganaba algo. Pidió el repaso del cupón y se ganó el millón", detalló.

En ocasiones ocurre que se buscan ganadores y cuesta encontrarlos, pero no en esta agencia, ya que según el propietario "no nos pasó que haya un premio sin cobrar. A veces no aparecen, pero lo cobraron por otros medios".