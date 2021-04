Video: destrozó una vidriera para robar tres cervezas

Otro hecho de inseguridad en el macrocentro de Mar del Plata. Este viernes por la madrugada, un sujeto rompió la vidriera de un almacén ubicado en Corrientes y Almirante Brown para robarse tres botellas de cerveza.

El hecho, según le comentó a El Marplatense el propietario del negocio, ocurrió a la 1 de la madrugada.

"Me llamó un cliente que vive enfrente para avisarme que me había roto el vidrio, intentando sacar algunas cervezas. Salió corriendo enseguida, con tres cervezas. A los 20 minutos, estaba la policía y cuando llegué descubrí que me habían destrozado la vidriera y una heladera exhibidora", lamentó el dueño del local.

"Un descerebrado. Es más caro lo que rompió que lo robado", resaltó.

"Resulta que la restricción es de 0 a 6 y los delincuentes están sueltos, dando vueltas y uno tiene que encerrarse en su casa", se quejó.

Asimismo, dijo que "es una locura. Estoy a dos cuadras de la Departamental, a 8 de la Comisaría 2° y hay patrulleros en la otra cuadra, pero los ´chorros´ hacen lo que quieren".